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【美團3690】3億股轉倉高盛 傳有大股東或有意套現 美團全日挫逾7%

股樓投資 16:30 2021/04/13

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受內地反壟斷法影響，美團（03690）、騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）等內地大型科網股近月走勢偏軟。於阿里被罰後，有大行認為當局接下或會將目光投向騰訊與美團。近日美團倉位出現異動，或是有其中一及名大股東將手上的逾5%股份轉入高盛，美團暫連跌3個交易日，全日跌7.4%，收報276元，成交122.5億元。

【阿里巴巴9988】落實罰款後兩日累彈近一成 阿里獲看好掃除不明朗因素 一文看盡大行最新看法和目標價  詳情請看[下一頁]

據港交所的中央結算系統顯示，高盛手持或代持的美團股數由4月11日的1.32億股（2.24%），增至12日的4.34億股（7.36%），新增的股份數目達逾3億股，即佔總發行股本的約5.12%，以昨日收市價298.2元計，上述股份價值899億元。市場推測，很有可能是由單一股東轉移倉位。

【大行報告】麥格理料呢隻股將迎4大催化劑　料現價有逾五成升幅  詳情請看[下一頁]

目前，持有3億股以上的美團股東為集團創辦人黃興、騰訊及紅杉資本（Sequoia Capital），分別持11%、20%、8%。市場預計，有關轉倉動作可能是為了出售股份套現，或內地部門近日對涉事科企進行懲罰而作出的預備工作。

美團大行目標價：

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撰文 : 趙家盈

騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 港股 壟斷 大行報告 香港交易及結算所有限公司 反壟斷 轉倉 香港 異動股
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