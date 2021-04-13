【美團3690】3億股轉倉高盛 傳有大股東或有意套現 美團全日挫逾7%

受內地反壟斷法影響，美團（03690）、騰訊（00700）及阿里巴巴（09988）等內地大型科網股近月走勢偏軟。於阿里被罰後，有大行認為當局接下或會將目光投向騰訊與美團。近日美團倉位出現異動，或是有其中一及名大股東將手上的逾5%股份轉入高盛，美團暫連跌3個交易日，全日跌7.4%，收報276元，成交122.5億元。

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據港交所的中央結算系統顯示，高盛手持或代持的美團股數由4月11日的1.32億股（2.24%），增至12日的4.34億股（7.36%），新增的股份數目達逾3億股，即佔總發行股本的約5.12%，以昨日收市價298.2元計，上述股份價值899億元。市場推測，很有可能是由單一股東轉移倉位。

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目前，持有3億股以上的美團股東為集團創辦人黃興、騰訊及紅杉資本（Sequoia Capital），分別持11%、20%、8%。市場預計，有關轉倉動作可能是為了出售股份套現，或內地部門近日對涉事科企進行懲罰而作出的預備工作。

美團大行目標價：

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