  • 29°C
香港時間 : 2021413日 (二) 17:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴】阿里巴巴被指違反《反壟斷法》股價不跌反升 「國家隊」曾入市為股價護航？

股市 14:00 2021/04/13

分享：

阿里巴巴集團被指違反《反壟斷法》遭罰款後，旗下的螞蟻集團再度被人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門約談。華盛證券分析師聶振邦分析指，螞蟻集團已非首次被約談，市場預期其上市計劃繼續延後，對阿里 （09988） 的估值有一定影響，而罰款也會對其現金流帶來壓力。

聶振邦續指，中央加強金融監管已是事在必行，倘對互聯網金融監管的力度不足，對傳統經濟的金融政策也有一定影響。聶振邦認為，阿里股價升幅已多，留意到昨日開市時的成交金額已是不尋常地高，其競價盤成交額較阿里上市當日的成交額還要高，可見有不少外來資金流入，以致阿里在不利消息陰霾下，股價仍有力彈升。

聶振邦估計「國家隊」曾入市為阿里股價護航，並舉例指早前騰訊 （00700） 大股東減持，亦未見拖累股價大幅下跌，料阿里在220元-230元位置有支持。對於美團 （03690） 股價亦下挫，聶相信美團面對反壟斷調查的機會仍高，去年美團有意註冊商標，以拓展售賣生鮮蔬果的業務，隨後官媒曾影射此等業務或涉及壟斷市場，建議美團企穩280元才考慮吸納。

欄名 : ET開市直擊

最新專欄文章 更多

【ET開市直擊】阿里巴巴股價早段彈逾4%　華盛證券聶振邦點睇阿里巴巴？
今日
【ET開市直擊】阿里巴巴股價早段彈逾4%　華盛證券聶振邦點睇阿里巴巴？
阿里巴巴股價無懼受罰彈近9%　宏匯資產管理林嘉麒話你知點睇
2021/04/12
阿里巴巴股價無懼受罰彈近9%　宏匯資產管理林嘉麒話你知點睇
經濟 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【滙豐HSBC】華為孟晚舟入稟香港索滙豐文件案　滙豐：與華為、孟晚舟已達成協議（第二版）
【滙豐HSBC】華為孟晚舟入稟香港索滙豐文件案　滙豐：與華為、孟晚舟已達成協議（第二版）