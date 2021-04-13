【反壟斷】阿里股價不跌反升 「國家隊」曾入市為股價護航？

阿里巴巴集團被指違反《反壟斷法》遭罰款後，旗下的螞蟻集團再度被人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門約談。華盛證券分析師聶振邦分析指，螞蟻集團已非首次被約談，市場預期其上市計劃繼續延後，對阿里 （09988） 的估值有一定影響，而罰款也會對其現金流帶來壓力。



聶振邦續指，中央加強金融監管已是事在必行，倘對互聯網金融監管的力度不足，對傳統經濟的金融政策也有一定影響。聶振邦認為，阿里股價升幅已多，留意到昨日開市時的成交金額已是不尋常地高，其競價盤成交額較阿里上市當日的成交額還要高，可見有不少外來資金流入，以致阿里在不利消息陰霾下，股價仍有力彈升。

聶振邦估計「國家隊」曾入市為阿里股價護航，並舉例指早前騰訊 （00700） 大股東減持，亦未見拖累股價大幅下跌，料阿里在220元-230元位置有支持。對於美團 （03690） 股價亦下挫，聶相信美團面對反壟斷調查的機會仍高，去年美團有意註冊商標，以拓展售賣生鮮蔬果的業務，隨後官媒曾影射此等業務或涉及壟斷市場，建議美團企穩280元才考慮吸納。