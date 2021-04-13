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中國華融債價急挫　財新評論文章指有可能破產

股市 15:31 2021/04/13

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中國華融 （02799） 的財務狀況引發的市場恐慌有蔓延跡象，財新傳媒兼《財新周刊》主編凌華薇在周一的一篇評論文章中公開談及了華融破產的可能，該公司發行的美元債遭拋售，債價急跌。

彭博數據顯示，中國華融發行規模3億美元、票面利率為3.375厘的2022年5月到期美元債券大幅下挫8.4至80.8；票面利率為5厘的2025年到期美元債券更是下跌了10至79.3。華融債券跌勢也蔓延到了其他中國高收益美元債，部分房地產公司的債券創出了歷史最大跌幅。亞洲投資級美元債的利差一度擴大3個基點，而一個亞洲信貸風險指標則連續第7天上升，勢在創出2018年以來的最長連升紀錄。

財新文章節錄

華融能不能破產？問曰為何不能？華融並非銀行，涉及的自然人投資者不多，基本都是機構投資者，如果破產，比銀行好辦得多。華融目前總資產雖高達1.7萬億元，但並非央行認定的系統重要性機構。既然賴小民時期以「市場化」手段製造了巨大的不良資產無法自行消化，那也應該以「市場化」的方式解決。市場化則意味著按照公司法的要求，股東需以凈資產來填窟窿，再增發或引進戰略投資者來補充資本；如果股東層面解決不了，資不抵債，推進債務重組乃至破產，也是一種可能的結局。

華融未能在3月31日最後限期前發布2020年業績，隨後《財新》報導中將該公司財報誤期歸因於它的重大財務重組計畫，由此引發了與該公司相關債券本月的跌勢。華融的股票自4月1日以來一直停牌。

該公司最大股東是中國財政部。

相關文章：【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌

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編輯：吳敏芳

停牌 中國財政部 債券 中國華融（02799）

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