【華融危機】中國華融債價急挫、財新批可能破產　大摩：華融逾6000億短期債務不會成系統風險（第二版）

中國華融 （02799） 的財務狀況引發的市場恐慌有蔓延跡象，財新傳媒兼《財新周刊》主編凌華薇在周一的一篇評論文章中公開談及華融破產的可能，華融發行的美元債遭拋售，債價急跌。由於中國華融最大股東是中國財政部，令外界更為關注華融事件會否代表內地對國企處理債務的新取態。

彭博數據周二顯示，中國華融發行規模3億美元、票面利率為3.375厘的2022年5月到期美元債券大幅下挫8.4至80.8美元；票面利率為5厘的2025年到期美元債券更是下跌了10至79.3美元。華融債券跌勢也蔓延到其他中國高收益美元債，部分房地產公司的債券創出了歷史最大跌幅。亞洲投資級美元債的利差一度擴大3個基點，而一個亞洲信貸風險指標則連續第7天上升，勢在創出2018年以來的最長連升紀錄。

大摩發表報告指，相信華融正處於有序減風險過程，雖然有報道指華融或大舉重組債務，但該行認為華融重組債務或在銀行間市場引發連漪效應，而且大型債務重組風險重回報低，而內地近年積極處理安邦、包商銀行等具債務問題的金融企業，銀行間每年消化2萬億至3萬億元（人民幣，下同）不良貸款，料事件不會對內地金融體系帶來系統性風險。

大摩指出，至去年6月底，華融一年內到期債務達4560億元，另有債券和票據規模約3390億元，若當中一半在一年內到期，華融短期到期財務負債達6250億元，但認為內地決策者仍能維持華融穩定融資，而且華融也有約2000億元相對流動資產，可回補流動性需要。

大摩分析，華融非不良金融資產面值達6200億至1.2萬億元，認為短期債務危機未必如預期嚴重，當局目前仍有不同處理方法，包括延長銀行貸款、出售非核心業務等。

華融前董事長賴小民因涉貪而被處死刑，可見【下一頁】

財新文章節錄

華融能不能破產？問曰為何不能？華融並非銀行，涉及的自然人投資者不多，基本都是機構投資者，如果破產，比銀行好辦得多。華融目前總資產雖高達1.7萬億元，但並非央行認定的系統重要性機構。既然賴小民時期以「市場化」手段製造了巨大的不良資產無法自行消化，那也應該以「市場化」的方式解決。市場化則意味著按照公司法的要求，股東需以凈資產來填窟窿，再增發或引進戰略投資者來補充資本；如果股東層面解決不了，資不抵債，推進債務重組乃至破產，也是一種可能的結局。

華融未能在3月31日最後限期前發布2020年業績，隨後《財新》報導中將該公司財報誤期歸因於它的重大財務重組計畫，由此引發與該公司相關債券本月的跌勢。華融的股票自4月1日以來一直停牌。

（第二版加入大摩分析）

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編輯：吳敏芳