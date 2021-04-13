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【股市熱話】全職炒股 10萬本金輸剩2萬　網民：搵工比較實際

理財智慧 18:38 2021/04/13

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不少人覺得，只要有足夠的金錢就可以全職炒股。但是很多股民都無法接受輸錢的事，更何況是全職炒股。近日有網民於網上討論區發文，指自己全職炒股，輸了不少，詣問大家翻身的方法。

    點擊圖片放大
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網民紛紛表示同情，指樓主現在只能等市場反彈，因為只用餘下的兩萬也不夠炒股。只要一天未清倉，一天還不算輸了八萬。樓主等到反彈，明天就有幾十萬。更有人笑言樓主應該要過澳門，用兩萬賭一把。

【股市熱話】打兩年工儲10萬元 想辭職全職炒股　網民：祝君好運【下一頁

有網民對樓主才十萬股本也敢全職炒股一事大感困惑，他指自己本金五十萬也不敢辭職，每月只賺到少許錢。而且一個月能賺到8％已經算是厲害，可惜8000元通常都不夠一個月的開資，更不要提不保證每個月都有8000以上了。

有人則覺得，如果樓主想用兩萬翻身，可以專攻細價股，細價股升幅大，好快就能收復失地。

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責任編輯：張瑋婷

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