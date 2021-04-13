【北水基金】本周僅22隻北水基金出台 專家料本月吸金額創新低

▲ 內地新基金今年募集近1.1萬億元，近半數是來自1月的貢獻。

北水基金恐暫難成為本港升市的催化劑，因根據內地媒體，引述東方財富的數據，本周新發行的公募基金僅得22隻，且以中信證券的最新統計，料本月公募基金僅吸資1200億元（人民幣，下同），創今年新低。對比1月份中港股市大時代時，157隻基金勁吸金5306.73億元，2月份亦有104隻產品推出，吸資2966.8億元，3月份僅87隻基金推出，吸金額已跌至2696.26億元，如今吸資額更驟縮。

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而內媒指，面對公募基金的銷情由年初的沸點，可惜眼下變冰點，基金公司亦急變陣，今個星期面世的22隻產品，共有9隻屬封閉式，佔逾四成比重，多由半年到一年不等，基民在限期內無法贖回操作，冀減少追漲殺跌短炒基金。而內媒指不少Z世代等新生代，對買基金情緒低落，尤其是股票類，既擔心監管風暴的天價罰單，美團（03690）等抱團股或成下一個風眼，且憂內地收水，中港股市易跌難升，在水緊下基民不願受縛。事實上，今年已有68隻基金延長銷售期，更有7隻難產，因滯銷而被迫胎死腹中。

而上周僅得易方達悦安一年持有封閉基金，發行規模達140.4億元，頓成逆市奇葩。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪