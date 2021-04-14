【科網股價】市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書 包括百度、京東、美團等 未見騰訊、阿里

▲ 騰訊、美團、攜程及多間知名中概公司等34間互聯網平台企業代表出席會議。

市場監管總局集中公布互聯網平台企業《依法合規經營承諾》，當中包括百度 （09888） 、京東 （09618） 、美團 （03690） 、新浪微博（美：WB）、拼多多（美：PDD）、唯品會（美：VIPS）、蘇寧易購（深：002024）、字節跳動、小紅書、叮咚買菜、奇虎360及微店，首批共涉及12間互聯網平台企業，暫時未見騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 兩大巨企，市監總局指會一連三天公布合共34間互聯網平台企業承諾書。4月13日，市場監管總局會同中央網信辦、税務總局召開互聯網平台企業行政指導會，針對平台經濟領域存在「二選一」等問題，明確要求各企業在一個月內全面自檢自查、逐項徹底整改。

按圖看清各互聯網平台企業承諾書

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會議貫徹落實中央經濟工作會議和中央財經委員會第九次會議部署，肯定了平台經濟的積極作用，分析存在的突出問題，要求充分發揮阿里 （09988） 案警示作用，明確提出互聯網平台企業要知敬畏守規矩，限期全面整改問題，建立平台經濟新秩序。

會議指出，平台經濟總體態勢向好，但在快速發展中風險與隱患也逐漸累積，危害不容忽視，依法規範刻不容緩。強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖併購」、燒錢搶佔「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視假冒偽劣、信息泄露以及實施涉税違法行為等問題必須嚴肅整治。其中，強迫實施「二選一」問題尤為突出，是平台經濟領域資本任性、無序擴張的突出反映，是對市場競爭秩序的公然踐踏和破壞。強迫實施「二選一」行為限制市場競爭，遏制創新發展，損害平台內經營者和消費者利益，危害極大，必須堅決根治。

市監局傳請人擴大反壟斷部門規模，詳見【下一頁】

針對強迫實施「二選一」以及其他突出問題，會議明確提出，平台企業要把握正確方向、增強責任意識，堅持國家利益優先，堅持依法依規運行，堅持履行社會責任，做到「五個嚴防」和「五個確保」：嚴防資本無序擴張，確保經濟社會安全；嚴防壟斷失序，確保市場公平競爭；嚴防技術扼殺，確保行業創新發展；嚴防規則算法濫用，確保各方合法權益；嚴防系統封閉，確保生態開放共享。各平台企業要對照税收法律法規、政策制度，全面排查涉税問題，主動開展自查自糾。

要求自檢自查、向社會公開《依法合規經營承諾》

會議要求，各平台企業要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開《依法合規經營承諾》，接受社會監督。市場監管部門將組織對平台整改情況進行跟蹤檢查，整改期後再有發現平台企業強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

會議強調，政策底線不可逾越，法律紅線不可觸碰。加強對平台企業違法違規行為的規範治理，並不意味着國家支持和鼓勵平台經濟的態度有所改變，而是要堅持「兩個毫不動搖」，尊重平台經濟發展規律，進一步發揮平台經濟的重要作用，建立公平競爭、創新發展、開放共享、安全和諧的平台經濟新秩序，推動實現平台企業更加充滿活力、線上消費更加便捷優質，平台經濟更加繁榮有序。

愛奇藝、百度、貝殼找房、滴滴、噹噹網、多點、京東、快手、美團、每日優鮮、奇虎360、去哪兒網、搜狗、微店、58同城、新浪微博、字節跳動、嗶哩嗶哩、叮咚買菜、餓了麼、國美、盒馬生鮮、拼多多、攜程、小紅書、閲文、蘇寧易購、阿里、貝貝網、蘑菇街、網易（嚴選）、雲集、唯品會、騰訊等34家互聯網平台企業代表，以及北京、上海、江蘇、浙江、廣東、深圳等地市場監管局有關負責人參加會議。

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編輯：區嘉俊