【職場熱話】升職但人工加唔夠10% 工作量變雙倍 感覺明升暗降 網民：做多一年再轉工

踏入新一年，很多公司為員工進行工作表現評估，若你表現不錯，老闆會給你升職加薪？近日就有網民在討論區開帖，指最近公司升職，但人工加不夠 10%，變相扣減人工。相反，工作量增加了不少，故問網民要不要升職？

接圖了解更多，樓主經歷：

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【網民熱話】升職後就平起平坐 指點一句令同事大感不滿 網民：自求多福！ 【下一頁】

此帖文一出，不少網民認為樓主應升職，大約做一年左右再轉工，「照升職，做一年半載之後用新頭銜找工作，這樣就可以叫高一點價錢。」、「照升職，做一年再用新職位去找工作。」、「照升職先，再看多三個月，如果真是頂不順就辭職，在外面可以叫價高幾千元。」

然而，有網民認為樓主不應該拒絕升職機會，「這個時勢有工做已很幸運。」、「有工就返啦！」、「每間公司升職都是這樣，但時勢不好就應繼續做。」

其他網民回應：

升職就會工作量大增，負責很多東西，所以有時候要回公司，這就是代價。

雖則升值，實際上縮減成本，變相剝削自己的勞動成果。

證明你是人才！

走啦！公司根本不珍惜你

這麼計較就辭職。

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責任編輯：陳頌潔