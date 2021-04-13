【聯想 992】聯想穩坐PC龍頭 股價實現翻一番 楊元慶﹕恢復員工升職加薪

據內地傳媒報導，聯想集團（00992）董事長兼行政總裁楊元慶於今日（13日）舉行的2021/22財年誓師大會上表示， 過去一年聯想努力實現資本市場對公司的「再發現」和「重新估值」，股價實現翻一番，因此在新財年，聯想的員工「該升職的升職，該加薪的加薪。」

去年受疫情影響，聯想面臨停工停產問題，並受到經營成本提升等挑戰，為應對未來不確定性，聯想去年宣布凍薪和晉升，提出要用「緊日子」換「久日子」。然而，疫情也改變了全球生活習慣，尤其是在家工作和綫上學習的需求，帶動全球個人電腦 （PC）需求維持強勁。早前市場調查機構IDC報告指，今年首季聯想繼續蟬聯PC龍頭，市佔率達24.3%，在銷情暢旺下，帶挈股價大翻身，聯想恢復升職加薪鼓勵員工。

楊元慶也為集團定下新財年目標，包括：PC市場份額超越42%，智能產品營業額同比提升80%，智能基礎設施營業額同比提升15%，智慧服務營業額同比提升36%。

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記者﹕郭秀慧