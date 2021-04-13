【5G手機】Google證實本年內推Pixel 5a 5G手機　僅在美國及日本上市

▲ 最近Google親自闢謠，指Pixel 5a會如常在下半年發布，但僅在美國及日本市場發售。

全球芯片供應緊張，令電子消費、汽車行業等生產大受影響。早前有消息傳出，受到芯片短缺問題影響，Google今年會取消推出Pixel 5a 5G手機。最近官方就親自闢謠，表示Pixel 5a會在下半年發布，但僅在美國及日本市場發售。

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早前知名爆料人士Jon Prosser表示，由於芯片短缺問題嚴重，Google將會取消發表Pixel 5a。消息傳出不久後，Google發言人就對此事進行澄清。報道引述發言人指出，Pixel 5a 5G與去年Pixel 4a的發布時間一致，將在美國及日本上市。不過Google也承認，全球供應鏈問題導致芯片供應量不足，但不會影響Pixel 5a推出。

外界預料Pixel 5a 5G在8月份推出，早前該機的渲染圖在網上曝光，其外型設計與4a 5G相似，採用6.2 吋OLED打孔屏幕，右側設有電源鍵、音量控制鍵，機身背面配有一個實體指紋辨識器。此外，Google另一款旗艦手機Pixel 6也即將推出，外界預料該機不會搭載Snapdragon處理器，而是改用Google自家設計的「Whitechapel」芯片。

責任編輯：李寶如