【股市熱話】入市一年 兩個月內輸掉大半積蓄 網民：貪字得個貧

新股民入市，總是希望會一星期內就能回本，甚至翻倍。沒有安穩心態的股民更會在市場動盪時拋售，造成虧損。近日有網民於網上討論區發文，指自己入市一年，在近兩個月內輸了不少積蓄。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不少網民覺得樓主在賭錢，要多多學習炒股的知識。他們更指：「如果炒股係咁易，就唔會有人返工啦！」。炒股忌信網上留言，什麼網上股神全都是紙上談兵。有人說

：「貪字得個貧」，要自己思考股票值不值得買入，把風險控制在自己手中。只是輸大半年積蓄就當是交學費，重新再來，「一日仲有本，一日都有翻生機會」

【職場熱話】遞信辭職後上司愛理不理 無安排工作交接問題 感心急如焚 網民：皇帝唔急太監急【下一頁】

有網民看完帖文，覺得樓主不適合炒股，建議他可以嘗試月供股票，比較穩定。除此之外，如果樓主仍有意挑戰炒股，就應該要知道「不追高」。樓主只需要利用功能，設定到價提醒就夠，不需要每天看市場。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷