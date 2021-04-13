【日本核廢水】日本決定將福島核廢水排入海洋　核電真是合適的低碳能源？

▲ 【日本核廢水】日本決定將福島核廢水排入海洋 核電真的是合適的低碳能源？

全球積極推進低碳甚至零碳排放，當中核電普遍被視為是技術及成本可行的低碳能源技術，中國近年亦積極發展核電，但核電相關的安全問題仍受爭議。日本政府批准，將福島核電廠的核廢水排入海洋。日本首相菅義偉說，政府已經制訂基本政策，確保核廢水經過處理，符合安全水平。核廢水的排放行動至少兩年後才進行，但已經引起當地漁民的反對，中國和南韓亦表示關注。

311大地震十周年，福島核電廠儲存了約125萬公噸的核廢水有待處理。2011年日本政府在核災害期間向核反應爐注入海水，以反應爐過熱熔毀，因此產生了大量受幅射污染的核廢水。

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日本政府強調，核廢水的排放是安全的，因核廢水排放前已經進行處理，除去幾乎所有的放射性元素，並經過稀釋。

現時全球研發的低碳能源中，除核電外，還有風電及太陽能，但兩者發電的穩定性不高，且受天氣影響較大。中國去年指，要大力發展氫能，中電控股 （00002） 及中國燃氣 （00384） 亦積極研究氫能發電的可能性，冀氫能成為未來可靠性高的主要能源之一。

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編輯：陳韻妍