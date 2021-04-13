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【英國經濟】英國2月國內生產總值按月增長0.4% 皆因恢復部分貿易及解除封城令

環球政經 16:37 2021/04/13

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英國國家統計局公布數據指，2月國內生產總值(GDP)按月增長0.4%，低於預期所預計的0.6%。雖然較預期差，但因英國脫歐後與歐盟已恢復部分貿易和英國政打算解除第三次封城都使國內生產總值有所增長。

鮑威爾：美國經濟正處轉折階段 預計經濟及職位快速增長 【下一頁

數據顯示，1月份國內生產總值的下降幅度沒有預期的嚴重，最初預期會下降2.9％，但實際只下跌了2.2％。而2月份主要經濟部門的產出都出現了增長，工業生產按月上升1%，製造業產出按月升1.3%，服務業產按月增長0.2%。但與去年疫情爆發前同期相比，國內生產總值仍低7.8％。

【過勞城市】全球工作生活平衡城市排名出爐 香港排第幾? 【下一頁

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英國的經濟去年萎縮近10％，是三個多世紀以來的最大跌幅，比大部分歐洲國家的經濟下滑更加嚴重，原因是英國飽受疫情的打擊。而疫苗接種計畫的有望提高今明兩年經濟反彈的可能性。英國政府容許非必要商店及文娛設施在周一(12日)開始可以重新開放，首相約翰遜（Boris Johnson）希望能在6月底前放寬因疫情所導致的限制。

 

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責任編輯：羅浩濂

GDP 英國 經濟 疫情

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