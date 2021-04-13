【強生疫苗】美國女子染疫後康復 打完仍確診

▲ 阿拉斯加州一名女子去年底感染新冠肺炎後康復，並於上月初接種強生疫苗，但仍再度感染新冠肺炎。

美國早前有多人接種強生疫苗後立即出現副作用，當局亦正調查美國有4人接種強生疫苗後出現嚴重血栓的個案。阿拉斯加州一名女子去年底感染新冠肺炎後康復，並於上月初接種強生疫苗，但仍再度感染新冠肺炎。

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50歲女子阿克斯（Kim Akers）去年12月首次感染新冠肺炎，當時曾出現嚴重頭痛及感冒等症狀，阿克斯其後已經康復。有醫學專家表示與染疫後產生的抗體相比，接種疫苗後產生的抗體可提供較高保護力。雖然阿克斯有潛在健康隱憂，但她仍堅持接種新冠疫苗。

阿克斯於3月5日接種強生（Johnson & Johnson）疫苗後感覺良好，認為自己獲得雙重抗體保護。阿克斯於3月底周末，與家人前往該州景點路易斯湖（Lake Louise）度假。

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但阿克斯於度假期間感到不適，出現疲倦、噁心等症狀。她當時更向家人表示不用擔心，認為自己不可能染疫。但她回家後仍感到不適，於3月29日證實再度確診新冠肺炎。阿克斯目前已經康復，她強調接種疫苗仍無法保證絕對不會染疫，但可減低人們染疫、出現重症甚至死亡的風險。

根據阿拉斯加衛生部門截至上周的數據，該州有177人完成接種新冠疫苗後仍確診新冠肺炎，在已完成接種者人口佔不足1%。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）也表明，變種病毒必然會突破疫苗的保護，並強調疫苗不是百分百保證永久有效。

責任編輯：鄭錦玲