▲ 【復必泰疫苗】疫苗氣泡刺激零售消費股 新一批30萬劑復必泰疫苗今午運抵香港

特首林鄭月娥昨日宣布新一輪以「疫苗氣泡」為目標的社區防疫措施，冀藉此吸引更多港人接種疫苗，食衛局局長陳肇始今早表示，本周將會約見飲食業界商討「疫苗氣泡」下的執行細節。消息指，新一批30萬劑的BioNTech復必泰疫苗，今日下午由德國運抵香港。

港府昨日提出以「疫苗氣泡」為原則，逐步放寬社交距離措施，例如全體員工已完成接種2劑疫苗的食肆，且只招待已接種2劑疫苗的食客，即可延長堂食時間至凌晨2時，且可放寬至每枱12人。消息刺激多隻餐飲、珠寶等零售股股價造好。

BioNTech復必泰疫苗接種須知

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但香港疫情仍然反覆，消息指今日新增的確診個案中，有源頭不明個案，衛生防護中心將設有疫情記者會交代。

此外，有傳媒引述消息指，新一批總數30萬劑的復必泰疫苗今日中午，由德國運抵香港。

據政府公布，截至周一（12日），已為市民接種約87.79萬劑新冠疫苗，其中約59.74萬人已接種第一劑，另約28萬人已接種第二劑疫苗。

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編輯：趙穎妍