全球白手興家年輕富豪榜名單出爐 朱克伯格續奪冠 第2名來自中國

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胡潤研究院今日發布《2021胡潤全球白手起家U40富豪榜》（Hurun Global U40 Self-Made Billionaires 2021）名單，列出全球40歲或以下兼白手興家的10億美金企業家。Facebook創辦人馬克·朱克伯格身家增加600億元，以6530億元人民幣第六年蟬聯該排行榜首富之位；而38歲抖音創辦人張一鳴財富則增加2500億元，以3500億元人民幣位列第二，相等於這一年每天增加7億。
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榜上前六名有四位皆來自中國。今年2月正式登陸港交所的快手（短視頻軟件）創辦人宿華，財富為1550億元人民幣，比去年增加８倍多，排第三名。快手另一名創辦人，36歲的程一笑也以1250億元人民幣的財富位列第四，他的財富增比去年增加九倍多。
此外，Facebook聯合創辦人、36歲的達斯廷·莫斯科維茨 （Dustin Moskovitz）財富增長27%，以1100億元人民幣位列第五，比去年下降一位。
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據《新浪網》報道，是次調查共找到79位40歲以下的白手起家10億美金企業家，比去年多26位，富豪們的平均年齡為36歲，比去年小一歲。中國和美國都增加了11人，美國以31人居全球之首，中國以30人緊隨其後。榜上有名的富豪總財產3.4萬億人民幣，比去年增加1.5萬億。
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責任編輯：陳楚琨