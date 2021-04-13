日本核廢水將分30年倒入海 擬先稀釋至世衛可飲用標準

日本福島核事故至今已10年，核污廢水存放量將在明年達到上限。日本政府周二（13日）決定兩年內將開始將核廢水稀釋後倒入大海，雖然日本政府表示會將核廢水稀釋至世界衛生組織（WHO）可飲用水標準，並將計劃分30年進行，但仍然遭到日本當地漁民反對。

自2011年福島核事故發生後，積聚的廢水一直儲存在福島第一核電站水箱中，日經新聞指，現時最少有125萬噸。日本政府周二在內閣部長會議上取得統一意見，讚成將核廢水倒入大海。日本首相菅義偉表示，倒入大海是「最現實」（most realistic）做法，隨著福島核電廠的退役，處理廢水是「無可避免」（unavoidable）。

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根據計劃，負責經營福島核電廠的東京電力公司（Tokyo Electric Power Co.）會先按監管機構要求建造設施，即料兩年後開始排放廢水，整個計劃將耗時三十年。該公司預計最早明年秋天就會耗盡儲存容量，之前一直要求政府尋求解決方法。

菅義偉指政府將會採取一切措施，減少對農業、水產業的不利影響。東京電力公司會使用先進液體處理系統處理核廢水，但仍然無法去除放射性物質「氚」（tri）。 根據日本政府計劃， 氚將會被稀釋至每公升少於1,500貝克（becquerels，衡量放射性活躍度國際單位）。這個濃度為日本安全標準所允許的四十分之一，亦是世衛可飲用水標準中的七分之一。

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不少機構對相關議題表示關注，國際原子能機構表示，留意到各方對事件的關心，理解此事吸引全球目光原因。機構願意以公正、客觀及科學的方式進行評估和監督工作。日本應盡力避免進一步危害海洋環境、食品安全和人類健康。總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示支持日本政府，認為計劃科學上合理，亦符合世界核工業標準做法。

該決定被認為因相關抗議活動，推遲了數年。日本漁民、漁業官員和環保組織皆發表聲明譴責決定無視環境安全和健康，同時進一步打擊福島形象和經濟。不少示威者聚集在總理府外，要求政府撤回計劃。

氚半衰期只有12.43年，由於不會穿透人體，只有大量吸入才會對人體造成傷害。共同社指若當地捕魚業人員認為聲譽受損，東京電力公司將會負責賠償。

責任編輯：李俊儀