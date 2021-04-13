【日本核廢水】稀釋至世衛飲用水標準 分30年倒落海

日本核廢水存放量將在明年達到上限，日本政府周二（13日）決定兩年內開始將福島核災的核廢水倒入大海。為減低影響，日本政府表示，核廢水將稀釋至世界衛生組織（WHO）可飲用水標準，日本核廢水排放的計劃分30年進行。

日本政府周二在內閣部長會議上取得一致意見，贊成將核廢水倒入大海。日本首相菅義偉表示，倒入大海是「最現實」做法，隨著福島核電廠的退役，處理廢水是「無可避免」，強調政府將會採取一切措施，減少對農業、水產業的不利影響。

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根據計劃，負責經營福島核電廠的東京電力公司會先按監管機構要求建造設施，即料2年後開始排放廢水，整個計劃將耗時30年。

東電會使用先進液體處理系統處理核廢水，但仍然無法去除放射性物質「氚」（tri）。 根據日本政府計劃， 氚的濃度將會被稀釋至每公升少於1,500貝克（becquerels，衡量放射性活躍度國際單位）。這個濃度為日本安全標準所允許的40分之1，世衛可飲用水標準的7分之1。

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2011年日本福島核事故發生後，積聚的核廢水一直儲存在福島第一核電站水箱中，累計最少有125萬噸。東電預計最早明年秋天就會耗盡儲存容量，之前一直要求政府尋求解決方法。

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不少機構對相關議題表示關注，國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）支持日本政府決定，形容計劃科學上合理，亦符合世界核工業標準做法。

日本漁民、漁業官員和環保組織皆發表聲明譴責決定無視環境安全和健康，同時進一步打擊福島形象和經濟。不少示威者聚集在總理府外，要求政府撤回計劃。

氚半衰期只有12.43年，所釋出的β射綫，不能穿透人體，傷害相對較弱，只有大量吸入體內才會對人體造成危害。共同社指若當地捕魚業人員認為聲譽受損，東京電力公司將會負責賠償。

責任編輯：李俊儀