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【消費優惠】菓汁先生夥minions送禮　抽獎隨時贏寢具套裝超過3千元

商業 14:34 2021/04/13

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Mr. Juicy菓汁先生聯同minions及Casablanca卡撒天嬌，即日起至5月31日帶來二重賞。（菓汁先生提供圖片）

Mr. Juicy菓汁先生聯同minions及Casablanca卡撒天嬌，即日起至2021年5月31日帶來菓汁兵團創意突襲二重賞，送出超過100份禮品。

【好想去旅行】阿聯酋航空推夏日票價優惠　來回機票1,601元起可彈性延長兩年（附價錢表）

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凡購買菓汁先生果汁飲品滿$20，即可憑正本電子收據參加二重賞。第一賞可以優惠價$168換購迷你兵團輕柔冷氣被一張（價值$669至$889），需要於優惠期內憑菓汁先生有效正本電子收據到Casablanca卡撒天嬌專門店換購。

第二賞為幸運大抽獎，優惠期內Whatsapp菓汁先生有效正本收據圖片至9320-8004，即可登記參加抽獎一次，有機會贏頭獎迷你兵團5呎加大寢具套裝（連四季被芯）（價值$3,046）、二獎迷你兵團4呎半雙人寢具套裝（價值$2,607）、三獎迷你兵團4呎雙人寢具套裝（價值$2,427）等，即使抽不到亦有$2菓汁先生現金劵。

【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起

責任編輯：朱悅瀅

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