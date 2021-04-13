  • 31°C
香港時間 : 2021413日 (二) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】摩通上調呢隻醫藥股盈利預測 股價回調把握長綫買入機會

股樓投資 15:27 2021/04/13

分享：

摩根大通發表研究報告指，藥明生物（02269）去年收入和純利，分別按年升40.9%和67.5%，表現均優於該行預測的5%和16%，另外經調整純利達17.2億元人民幣，相當於按年增長43%。

該行表示， 強勁的表現主要受惠藥明生物強大執行力和領先技術平台，加上新業務策略「Win the Molecule」、疫情相關項目和里程碑收入增長強勁，因此維持對其「增持」評級，並將目標價由120元升至130元。

大行對藥明生物投資評級及目標價：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

同時，摩通上調藥明生物今明兩年盈利預測，料今年至2023年收入和每股盈利年均複合增長率分別達49%及43%。該行相信，集團近日股價回調，為長綫投資者提供機會。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧

經濟 大行報告 純利 每股盈利 藥明生物（02269） 醫藥股 買入 目標價

上一篇文章

【電動車競賽】華為重申不造車戰略 背後原因是...

下一篇文章

【聯想 992】聯想穩坐PC龍頭 股價實現翻一番 楊元慶﹕恢復員工升職加薪
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手