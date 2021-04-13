【大行報告】摩通上調呢隻醫藥股盈利預測 股價回調把握長綫買入機會

摩根大通發表研究報告指，藥明生物（02269）去年收入和純利，分別按年升40.9%和67.5%，表現均優於該行預測的5%和16%，另外經調整純利達17.2億元人民幣，相當於按年增長43%。

該行表示， 強勁的表現主要受惠藥明生物強大執行力和領先技術平台，加上新業務策略「Win the Molecule」、疫情相關項目和里程碑收入增長強勁，因此維持對其「增持」評級，並將目標價由120元升至130元。

大行對藥明生物投資評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同時，摩通上調藥明生物今明兩年盈利預測，料今年至2023年收入和每股盈利年均複合增長率分別達49%及43%。該行相信，集團近日股價回調，為長綫投資者提供機會。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者﹕郭秀慧