美國多地示威 抗議警疑拔錯槍致黑人青年死

▲ 美國一名黑人青年被追捕期間，警員疑錯把手槍當成電擊槍開槍導致黑人青年當場死亡，引發美國多地示威。

美國再有黑人因警方執法而死亡。美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名黑人青年被警員追捕期間，警員懷疑錯把手槍當成電擊槍向其開槍，導致這名黑人青年當場死亡。事件引發美國多地示威，包括紐約、明尼阿波利斯及華盛頓特區等地。

美國警疑拔錯槍擊斃黑人青年 民眾無視宵禁示威（多圖） 【下一頁】

被白人警暴力對待及歧視 美國非裔軍人索償100萬美元 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

20歲黑人男子賴特（Daunte Wright）周日（11日）駕駛時違反交通規則被警方截停。警方其後發現賴特曾獲發出拘捕令，當場逮捕賴特，賴特想逃回車上時遭警員開槍射中。賴特最後在數個街口外撞車，並當場死亡。

警方取得警員隨身鏡頭拍攝片段，聲稱相信警員當時錯把手槍當成電擊槍，才會釀成事件。但大量民眾不滿再有黑人因警方執法而死，各個城市爆發示威。

示威者周一（12日）晚聚集於案發城市明尼阿波利斯市郊區，為當地連續第二日示威。數百名示威者無視該州州長發出的宵禁令，冒雨在現場與警方對峙。示威者向執法人員投擲空樽、煙花、磚頭等物品，而執法人員則發放橡膠子彈及催淚彈試圖驅散示威者。

【BLM】美國遭警跪殺黑人男子審訊 救護員稱到場時已無脈搏 【下一頁】

華盛頓特區同日晚也有數百人示威，示威者大多都穿黑衣及佩戴黑色口罩以示悼念。路透社指出，示威者與執法人員於現場發生小規模衝突。有人向執法人員投擲水樽，記者於現場攝得的照片可見地面有橡膠子彈。

紐約周一也有超過150名示威者，聚集於布魯克林區的大軍廣場（Grand Army Plaza）。示威者期間高呼死者賴特的名字，並一路遊行至曼哈頓大橋。另一批示威者則於華盛頓廣場公園（Washington Square Park）聚集，抗議警方執法導致賴特死亡。

加州有示威者同日聚集於佛羅倫斯（Florence）與諾曼底（Normandie）交界的十字路口，手執標語及擴音器抗議，該處正是1992年洛杉磯暴動的爆發點。

責任編輯：鄭錦玲