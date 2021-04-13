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【Apple動向】Apple研發新款智能裝置　結合HomePod及Apple TV提供視像通話功能

科技 13:43 2021/04/13

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據外媒消息所指，蘋果（Apple）正在研發兩款新智能裝置，並結合HomePod功能。

近年市民對智能家居產品的需求逐漸增加。據外媒消息所指，蘋果（Apple）正在研發兩款智能裝置，其中一款裝置將結合Apple TV與HomePod功能，並內置相機鏡頭，讓用戶可透過電視進行視像通話，另外一款是整合iPad與HomePod的智能屏幕產品。

＜＜【對撼AirTag】Fitbit Inspire 2加入Tile裝置尋找功能　可透過藍牙定位追蹤手環

＜＜蘋果更新「Find My」功能　可支援第三方產品尋找遺失裝置

據《彭博》報道消息指，Apple正在開發全新智能家居產品。其中一款裝置結合Apple TV及HomePod功能，產品將會內置一個相機鏡頭，方便用戶在家中觀看影片及打機，另外也可進行視像通話，類似於Facebook 的Portal TV裝置。

此外，蘋果也有意整合iPad與HomePod功能，開發一款智能屏幕產品。據悉此款裝置配備一隻機械臂，並加入即時追蹤功能，可以跟隨用戶在房間內移動。報道指出，目前兩款產品處於初期開發階段，尚未清楚詳細的規格及資料。

蘋果於上月宣布，旗下第一代的智能揚聲器HomePod停產，目前只會發售僅餘現貨，計劃未來會重點研發及生產HomePod mini產品。

責任編輯：李寶如

 

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