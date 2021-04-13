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【美團股價】美團午後突插逾半成　CCASS 逾800億元大手轉倉涉騰訊或紅杉資本？

股市 13:39 2021/04/13

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美團午後突插逾半成　CCASS 逾800億元大手轉倉涉騰訊或紅杉資本？

阿里巴巴 （09988） 反壟斷罰單開出後，股價掃除監管陰霾，但美團 （03690） 、騰訊 （00700） 等平台經濟股成為市場憂慮的反壟斷對象，股價連續兩日走軟。美團今日股價愈跌愈急。與此同時，中央結算系統（CCASS）顯示，美團近日倉位大變，有投資者從實名持股股份移至CCASS系統內，由高盛持倉，涉及5.85%或3.01億股，現價市值達845億元，目前除創辦人王興外，僅有騰訊和紅杉資本持有逾5%的美團股份。

美團最新跌5.8%，暫報281元，成交56億元。有市場消息指，美團正部署配股約10億美元，惟現時尚未獲證實。

阿里巴巴罰款後，券商料內地對科網平台經濟巨頭的調查陸續有來，摩通更點名騰訊和美團屬高風險的股份，但預計罰款金額勢不如阿里巴巴龐大。

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一文看清大行分析阿里巴巴脫險 摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？可見【下一頁】

美團、騰訊近日股價反而不及阿里巴巴，更令人留意的是美團CCASS出現異動。CCASS顯示，有投資者在上周四向CCASS注入5.82%或3億股，同一日間，高盛倉位單日增加5.85%或3.01億股，顯示相關股份很大機會由單一股東轉移倉位。

據美團2020年財報，美團現有股東中只有創辦人王興、騰訊、紅杉資本持有逾3億股，撇除持有「同股不同權」A類股份的王興，騰訊、紅杉資本分別持有約10億股和4.6億股B類股份。

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記者：麥德銘

港股 美團－W（03690） 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 反壟斷 轉倉 同股不同權

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