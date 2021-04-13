【美團股價】美團全日逾122億插逾7%　CCASS 逾800億元大手轉倉涉騰訊或紅杉資本？

▲ 美團午後突插逾半成 CCASS 逾800億元大手轉倉涉騰訊或紅杉資本？

阿里巴巴 （09988） 反壟斷罰單開出後，股價掃除監管陰霾，但美團 （03690） 、騰訊 （00700） 等平台經濟股成為市場憂慮的反壟斷調查對象，股價連續兩日走軟，美團今日股價愈跌愈急，全日大跌逾7%。與此同時，中央結算系統（CCASS）顯示，美團近日倉位大變，有投資者從實名持股將股份移至CCASS系統內，交由高盛持倉，涉及5.85%或3.01億股美團，現價市值達845億元，目前除創辦人王興外，僅有騰訊和紅杉資本持有逾5%的美團股份。

美團早段一度重上300元水平，惟接近中午愈跌愈急，全日大跌7%，收報276元，成交122億元。有市場消息指，美團正部署配股約100億美元，惟現時尚未獲證實。

阿里巴巴罰款後，券商料內地對科網平台經濟巨頭的調查陸續有來，摩通更點名騰訊和美團屬高風險的股份，但預計罰款金額勢不如阿里巴巴龐大。另外，瑞信亦發表報告指出，投資者「最擔心」接下來面臨反壟斷監管風險的是美團和騰訊。對於美團，投資者擔心的是監管機構可能對其向商家收取的佣金比例及其過去可能與商家簽訂過獨家協議施壓。投資者擔心，美團如果被罰、影響會更大，因其外賣配送利潤率低於阿里巴巴核心的網絡集市的利潤率。該行予科網股選股次序依次為騰訊 、阿里巴巴、拼多多（美：PDD）、美團 、京東 （09618） 。

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美團、騰訊近日股價反而不及阿里巴巴，更令人留意的是美團CCASS出現異動。CCASS顯示，有投資者在上周四向CCASS注入5.82%或3億股，同一日間，高盛倉位單日增加5.85%或3.01億股，顯示相關股份很大機會由單一股東轉移倉位。

據美團2020年財報，美團現有股東中只有創辦人王興、騰訊、紅杉資本持有逾3億股，撇除持有「同股不同權」A類股份的王興，騰訊、紅杉資本分別持有約10億股和4.6億股B類股份。

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記者：麥德銘