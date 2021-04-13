【貿易融資】中銀夥GSBN合作　企業申請貿易融資可免紙張貨運憑證

▲ 中銀夥GSBN合作 企業申請貿易融資可免紙張貨運憑證

中銀香港 （02388） 與GSBN簽署合作備忘錄，提高貿易融資流程及安全性。透過是次合作，中銀香港的企業客戶申請貿易融資時，銀行可憑客戶授權及運單編號，從GSBN成員取得所需的貨運資訊，省卻紙張貨運憑證的程序。

在合作初期，中銀已分別成功與GSBN的2個創始成員，中遠海運集運及東方海外辦理試點交易。

GSBN（Global Shipping Business Network）由多個大型承運商及碼頭運營商所組成，包括：中遠海運集運、中遠海運港口、赫伯羅特、和記港口集團、東方海外、山東港口青島港、PSA國際港務集團和上海國際港務集團。

中銀香港交易銀行部總經理滕琳惠表示，通過今次合作，該行成功與航運業夥伴共建安全、可信的供應鏈金融生態。她續指，日後雙方會繼續探討更多合作場景及模式，整合貿易融資與航運物流兩個供應鏈的重要環節，促進貿易便利化，為客戶創造價值。

GSBN首席執行官陳斯嘉稱，通過與中銀合作，希望可以將航運業的數字化轉型由物流服務供應商拓展至金融機構。

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編輯：趙穎妍