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【好想去旅行】阿聯酋航空推夏日票價優惠　來回機票1,601元起可彈性延長兩年（附價錢表）

商業 13:12 2021/04/13

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阿聯酋航空推夏日票價優惠，經濟客艙和商務客艙的來回票價，分別只需1,601元及3,611元起。（阿聯酋航空facebook圖片）

阿聯酋航空推夏日票價優惠，覆蓋阿聯酋航空全球飛行網絡內所有航線，包括曼谷、倫敦等，經濟客艙和商務客艙的來回票價，分別只需1,601元及3,611元起，海外學生可在暑假開始前提早計劃旅程。

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阿聯酋航空A380客機已由2021年4月1日起恢復往返香港的航班服務。夏日票價優惠適用於在2021年4月12日至25日期間預訂的機票，出發期間為2021年4月15日至9月30日。同時該航空有彈性的機票預訂政策，旅客可選擇延長機票有效期至長達兩年，在此非常時期計劃旅行時，享有靈活性。

阿聯酋航空推夏日票價優惠，覆蓋全球飛行網絡內所有航線。

隨著全面普及的疫苗接種計劃於阿聯酋展開，阿聯酋航空深信在逐步重啟其全球網絡的運作同時，旅遊活動將以安全的步伐恢復至正常水平。至今超過35,000名員工已接種了疫苗，當中逾85%的機師和機組人員已完成接種兩劑疫苗。

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責任編輯：朱悅瀅

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