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【菲臘親王喪禮】威廉不會穿軍服出席 關弟弟脫離王室事？

環球社會熱點 14:07 2021/04/13

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英國威廉王子和哈里王子爺爺菲臘親王早上離世，兩人周一（12日）分別發聲明悼念菲臘親王。威廉王子指菲臘親王是「一位非凡人物」，而哈里王子則稱讚菲臘親王畢生致力服務他人。由於哈里王子已經退出英國王室，外界猜測兩人在菲臘親王喪禮上服裝的差異。有英國王室專家指，威廉王子和哈里王子將會穿同款西裝出席，以免引來外界過分揣測。

哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪 【下一頁】

菲臘親王上周五（9日）以99歲高齡離世，威廉在聲明中形容菲臘親王是「一位非凡人物」（extraordinary man），近百年人生對國家、英聯邦、英女王以及家庭作出極大貢獻。威廉指十分幸運有菲臘親王作榜樣指導自己，而且妻子凱特和三名孩子亦有幸與菲臘親王長時間相處。威廉表示自己和妻子未來將會繼續做想做之事，以及支持英女王。

哈里則在聲明中指菲臘親王為人正直、機智和敏銳，他的個人魅力足以引起所有人注意，無人能夠猜出他下一秒將會說什麼。哈里王子表示，菲臘親王將會以君主最長時間的配偶、軍人等身份被世人銘記。但對於自己而言，菲臘親王永遠是善於燒烤、開玩笑，並且厚臉皮的爺爺。

英媒分析兩人聲明，指哈利的措辭比較私人，以回憶懷緬爺爺。威廉則以一名孫子身份，講述失去人生指引及支柱的感受，同時亦以父親角度，表達與爺爺曾經一同度過的美好時光。

限聚令前無特權  菲臘親王喪禮邊個有得去 【下一頁】

由於哈里王子已經失經部分軍隊頭銜，所以不能身穿軍裝出席菲臘親王葬禮，而威廉王子現時擁有數個榮譽軍銜。但英國王室專家菲茲威廉（Richard Fitzwilliams）估計，威廉會身穿和哈里一樣的西裝出席葬禮，避免兩人服裝形成鮮明對比，引來外界猜測王室內部是否出現裂痕。菲茲威廉表示，王室會竭盡所能確保在重要日子中，將民眾目光聚焦在應有位置。

菲臘親王葬禮將於當地時間周六（17日）舉行，已經和太太梅根（Meghan Markle）移居美國的哈里王子，由於梅根懷孕不便旅行，決定獨自回國參加葬禮。哈里王子現在已經抵達英國，正在接受隔離。

責任編輯：李俊儀

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