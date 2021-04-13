  • 31°C
香港時間 : 2021413日 (二) 16:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車競賽】華為重申不造車戰略 背後原因是...

股樓投資 15:35 2021/04/13

分享：

日前，華為召開全球分析師大會，集團輪值董事長徐直軍再次明確指出，華為不造車的戰略，未來傾向與國內車企共同打造子品牌汽車。「產業界或許不需要華為品牌的汽車，但更需要華為的ICT（資訊及通訊技術）的能力。」

【大行報告】摩通上調呢隻醫藥股盈利預測 股價回調把握長綫買入機會，請按【見下頁

資料顯示，華為目前專注在智能汽車的解決方案上，涵蓋智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網聯和智能車雲等系統，還有激光雷達等智能化部件。據悉，華為正在與北汽新能源、長安汽車（深：000625）和廣汽（02238）等車廠展開合作。

【聯想 992】聯想穩坐PC龍頭 股價實現翻一番 楊元慶﹕恢復員工升職加薪，請按【見下頁

事實上，華為不參與生產華為品牌的智能汽車也合乎情理。首先，單單國內的競爭已相當激烈，外資既有Tesla（TSLA）、未來的蘋果（AAPL），本身國內也是強敵雲集，新興品牌就有小鵬（XPEV）、理想（LI）、蔚來（NIO），還未計小米（01810）準備加入戰團，以及其他歐洲、日本和國產的傳統車品牌，將來國內電動車市場勢必惡鬥連場，故華為退居幕後，為其他車廠提供技術，未必蝕底。

更重要是，華為被美國制裁，造成無法獲得足夠的晶片供應。為此，華為已將中低端手機品牌「榮耀」剝離，而本身保留的高端手機業務，其活躍程度也大不如前，試問沒有穩定晶片的前題下，華為怎樣直接參與汽車生產？

 

【延伸閱讀】4月策略：冠軍分析師張憶東 價值重估的風險進入尾聲 十隻精選個股應市，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

電動車 晶片 華為 小米集團－W（01810） 廣汽集團（02238） 長安汽車（深：000625） 美股 A股 港股 汽車

上一篇文章

【大行報告】麥格理料呢隻股將迎4大催化劑　料現價有逾五成升幅

下一篇文章

【大行報告】摩通上調呢隻醫藥股盈利預測 股價回調把握長綫買入機會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手
【樓市熱話】朋友遊說上車 買土瓜灣200呎納米樓 是福還是伏？ 網民：納米樓將來難甩手