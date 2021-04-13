【電動車競賽】華為重申不造車戰略 背後原因是...

日前，華為召開全球分析師大會，集團輪值董事長徐直軍再次明確指出，華為不造車的戰略，未來傾向與國內車企共同打造子品牌汽車。「產業界或許不需要華為品牌的汽車，但更需要華為的ICT（資訊及通訊技術）的能力。」

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資料顯示，華為目前專注在智能汽車的解決方案上，涵蓋智能駕駛、智能座艙、智能電動、智能網聯和智能車雲等系統，還有激光雷達等智能化部件。據悉，華為正在與北汽新能源、長安汽車（深：000625）和廣汽（02238）等車廠展開合作。

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事實上，華為不參與生產華為品牌的智能汽車也合乎情理。首先，單單國內的競爭已相當激烈，外資既有Tesla（TSLA）、未來的蘋果（AAPL），本身國內也是強敵雲集，新興品牌就有小鵬（XPEV）、理想（LI）、蔚來（NIO），還未計小米（01810）準備加入戰團，以及其他歐洲、日本和國產的傳統車品牌，將來國內電動車市場勢必惡鬥連場，故華為退居幕後，為其他車廠提供技術，未必蝕底。

更重要是，華為被美國制裁，造成無法獲得足夠的晶片供應。為此，華為已將中低端手機品牌「榮耀」剝離，而本身保留的高端手機業務，其活躍程度也大不如前，試問沒有穩定晶片的前題下，華為怎樣直接參與汽車生產？

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記者：林衛