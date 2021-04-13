【阿里巴巴股價】阿里巴巴罰款後設「天貓試運營期」　開立以來首重大改變

▲ 阿里巴巴罰款後設「天貓試運營期」 開立以來首重大改變

阿里巴巴 （09988） 上周被市監局開出反壟斷罰單，阿里巴巴主席張勇昨承諾投資數十億元人民幣降低商戶收費、提升營運效率，阿里巴巴旗下天貓即有創辦12年以來商家開店規則的重大改變，降低商戶入駐天貓門檻。內地傳媒指，天貓於4月19日起將首次設立「天貓試運營期」，將商家資質審核簡化，通過7個月的試運營能力考核後，就會成為正式天貓店。

內地傳媒指，天貓試運營期將先從美妝、個護、家清和母嬰行業4個行業開始試點，包括美容護膚、精油、彩妝、香水、童裝、嬰兒裝、親子裝等多個類目。報道引述負責人指，簡化書面資質審核，以商家的實際營運能力作為開天貓店標準，讓商家開天貓店更容易。

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試營運期期間，新商家需在店鋪上線後第30天、90天、150天和210天4個時間點考核，驗證店鋪對消費者的綜合服務能力。

阿里巴巴今日股價早段曾升4%，半日升幅縮至1.6%，報235.8元，成交48.5億元。

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編輯：麥德銘