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【2元乘車】羅致光：爭取60歲人士明年可享2元乘車優惠　載通揚1.8%

股市 12:38 2021/04/13

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羅致光：爭取60歲人士明年可享2元乘車優惠　載通揚1.8%

2元乘車優惠門檻有望明年初可降低至60歲。勞福局局長羅致光出席立法會委員會時表示，將於6月公布2元乘車優惠擴展的細節，目標明年第一季將2元乘車優惠，降低至60歲至64歲人士。公共運輸股份普遍上揚，九巴母企載通 （00062） 升1.8%報15.74元，港鐵 （00066） 升0.2%中午收報44元。

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羅致光出席一個委員會時指，將於今年6月公布相關細節，具體申請時間表屆時或會一併公布，他續指政府目標2022年第一季，將2元乘車優惠擴展至60歲或以上人士，估計受惠人數達60萬人。

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他又指，由於計劃涉及擴至紅色小時、街渡等其他公共交通工具，因此需要修訂法例，當局稍後會向立法會提交相關法案及交代生效日期。他又透露，計劃目前仍在調校系統，包括八達通系統測試以及公共交通營運者系統。

就2元乘車優惠擴展，羅致光指其中一個考慮是希望鼓勵就業，未來會研究不同措施，例如向聘請年長人士的公司提供稅務優惠等。

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編輯：趙穎妍

港股 就業 羅致光 立法會 運輸 載通（00062） 巴士 交通 補貼 八達通

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