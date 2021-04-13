  • 28°C
香港時間 : 2021413日 (二) 13:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片短缺】 英特爾承諾調配產能製造車用芯片　盼解決芯片不足問題

科技 12:20 2021/04/13

分享：

Intel承諾會調配部分產能，轉而製造車用芯片，目標最快在半年內開始投產。

受到全球芯片短缺情況影響，不少車廠需要減慢或停止生產汽車。最近，美國白官邀請福特（Ford）、通用汽車（General Motors）、英特爾（Intel）、台積電等製造商，召開討論會議並商討對策。當中Intel承諾將會調配部分產能，轉而製造車用芯片，目標最快在半年內開始投產。

＜＜【芯片大戰】Intel宣布斥資逾千億興建兩間芯片工廠　進一步擴充製造產能

＜＜【芯片短缺】環球芯片短缺　通用汽車關閉北美工廠　料今年收入減少數十億

Intel行政總裁Pat Gelsinger表示，為了紓緩車用芯片不足問題，公司計劃在6至9個月內，調配部分產能製造汽車芯片，目前正與車用芯片設計廠進行洽淡，希望盡快解決缺貨問題，讓美國汽車工廠的生產線回復正常。

據早前報道指，Intel上月宣布擬斥資約200億美元（約1550億港元），在美國及歐洲興建兩間芯片工廠，以進一步擴充產能，挑戰台積電、三星（Samsung）等亞洲晶片製造商的主導地位。

全球半導體短缺情況持續，並為電子、製造及汽車業帶來嚴重影響。早前，通用汽車及Ford曾經表示，因零件短缺問題，導致公司年收入減少45億美元（約349億港元）。Ford預計，若半導體短缺持續至2021年上半年，該公司本年度營利將削減10至25億美元（約77至194億港元）。

責任編輯：李寶如

相關文章

【供應鏈缺貨荒】傳蘋果受全球零件短缺影響　或需推遲生產MacBook、iPad
2021/04/08
【供應鏈缺貨荒】傳蘋果受全球零件短缺影響　或需推遲生產MacBook、iPad
【三星新機接棒】三星下半年疑主推雙摺疊式手機　取代2021 Galaxy Note系列
2021/03/23
【三星新機接棒】三星下半年疑主推雙摺疊式手機　取代2021 Galaxy Note系列
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
2021/03/17
【芯片大戰】高通芯片持續缺貨　小米、OPPO或大量轉單聯發科
【汽車芯片荒】通用汽車芯片短缺危機降溫　預期下半年回復正常
2021/02/27
【汽車芯片荒】通用汽車芯片短缺危機降溫　預期下半年回復正常
汽車科技 汽車 設計 Intel Samsung Moto 台積電 福特 晶片

下一篇文章

【每日焦點】假冒PC版Clubhouse現身FB廣告　Clubhouse否認130萬用戶資料外洩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【促美韓電動車發展】和解電池商業秘密糾紛　電池製造商向LG支付139億賠償金
【促美韓電動車發展】和解電池商業秘密糾紛　電池製造商向LG支付139億賠償金
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
【機迷熱話】用戶投訴Switch無法開機　任天堂官方分享解決小技巧
PC銷量大增逾5成　聯想續為市佔最高品牌
PC銷量大增逾5成　聯想續為市佔最高品牌
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
【WhatsApp】WhatsApp帳戶被盜　用戶應如何自救？
Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？
Google Play音樂結束服務　如何將歌曲轉至YouTube Music？
【用戶資料任睇】Clubhouse否認130萬用戶外洩　點Check是否中招、如何減低資安風險？（附連結）
【用戶資料任睇】Clubhouse否認130萬用戶外洩　點Check是否中招、如何減低資安風險？（附連結）