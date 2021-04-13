【芯片短缺】 英特爾承諾調配產能製造車用芯片　盼解決芯片不足問題

▲ Intel承諾會調配部分產能，轉而製造車用芯片，目標最快在半年內開始投產。

受到全球芯片短缺情況影響，不少車廠需要減慢或停止生產汽車。最近，美國白官邀請福特（Ford）、通用汽車（General Motors）、英特爾（Intel）、台積電等製造商，召開討論會議並商討對策。當中Intel承諾將會調配部分產能，轉而製造車用芯片，目標最快在半年內開始投產。

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Intel行政總裁Pat Gelsinger表示，為了紓緩車用芯片不足問題，公司計劃在6至9個月內，調配部分產能製造汽車芯片，目前正與車用芯片設計廠進行洽淡，希望盡快解決缺貨問題，讓美國汽車工廠的生產線回復正常。

據早前報道指，Intel上月宣布擬斥資約200億美元（約1550億港元），在美國及歐洲興建兩間芯片工廠，以進一步擴充產能，挑戰台積電、三星（Samsung）等亞洲晶片製造商的主導地位。

全球半導體短缺情況持續，並為電子、製造及汽車業帶來嚴重影響。早前，通用汽車及Ford曾經表示，因零件短缺問題，導致公司年收入減少45億美元（約349億港元）。Ford預計，若半導體短缺持續至2021年上半年，該公司本年度營利將削減10至25億美元（約77至194億港元）。

責任編輯：李寶如