【異動股】政府計劃放寬防疫規定 帶動本地消費股造好 九倉置業周生生升逾半成

近日本港確診數字回落，政府亦公布計劃逐步放寬，消息帶動本港消費股造好。卓悅控股（00653）今早曾升近6.8%，現升4.2%，報0.2元，成交503萬元；莎莎（00178）今早亦曾大升逾8%，現時升幅收窄至1.1%，報1.83元，成交9014萬元。

港府計劃於兩周後開始疫苗獎勵計劃，餐飲及表列處所在符合特定條件下，可獲逐步放寬營業限制。食物及衞生局長陳肇始今早亦表示，政策局會於未來一周約見商界，商討「疫苗氣泡」下放寬營業限制的執行細節，包括因為各種原因，不適宜接種新型冠狀病毒疫苗的人士，進入處所時應如何出示相關證明等。

本地消費股普遍向好，周生生（00116）升7.2%，報13.62元，成交1902萬元；周大福（01929）升2.5%，報13.18元，成交逾1億元；L’OCCITANE（00973）升1.5%，報23.05元，成交126萬元；東方表行（00398）升0.7%，報2.76元，成交35萬元。另外，九龍倉置業（01997）升6.7%，報45.9元，領展（00823）升2.4%，報72.15元。

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