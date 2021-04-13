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英國「安心出行」違反私隱規定 蘋果Google阻更新

環球社會熱點 12:08 2021/04/13

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Google及蘋果（Apple）指英國版「安心出行」App違反私隱規定，決定不會為用戶更新App。

除了香港設有「安心出行」外，多個國家及地區都推出追蹤疫情及接觸者的手機應用程式（App）。但Google及蘋果（Apple）指英國版「安心出行」App違反私隱規定，決定不會為用戶更新英國版「安心出行」App。

英國開始次階段解封 約翰遜促民眾勿忘防疫 【下一頁】

英非裔青年疫下失業率高達40% 超同齡白人3倍 【下一頁】

英國國民保健署（NHS）去年推出追蹤App，用於追蹤英格蘭和威爾士地區的疫情。用戶啟動手機的通知功能和藍牙，可掃描NHS為餐廳酒吧等場所提供的二維碼（QR code），來查看是否高危地區，NHS也可因應用戶數據來追蹤患者與接觸者。

如App用戶確診新冠肺炎，App需徵求用戶許可才可上傳其到訪紀錄至數據庫。但當局上周四（8日）更新應用程式後，改為自動上傳紀錄。

英國版安心出行擬加入疫苗護照 進出公共場所要用 【下一頁】

Google及蘋果規定公司發布應用於醫療服務用途的追蹤技術App時，必須以分散管理（decentralize）的方式運作，避免跟蹤整個群體的活動並存放於集中數據庫，導致出現侵犯私隱的行為。

英國衛生部早前指出，當局會以保障私隱（privacy-protecting）的方式要求用戶分享行蹤，又指更新App有助當局更快發出高危地區警報，並採取措施控制疫情。但Google與蘋果認為NHS追蹤App違反上述規定，拒絕為用戶更新App的最新版本。

責任編輯：鄭錦玲

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