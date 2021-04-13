【A股布局】科創板公司派息闊綽僅次茅台 高息政策惹爭議

之前，有報道指最近A股頻頻出現「土豪級」派息，主要為一些手上現金充裕的傳統板塊。不過，這個趨勢已蔓延了講求增長的科創公司，其高息政策惹來市場爭議。

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截至周二（12日），共有87家科創板公司披露2020年年報，有74家計劃進行派息，佔比達85.1%。在74家公司之中，擬每10股派超過1元（人民幣，下同）佔67家；每10股派超過5元佔22家；每10股派超過10元的公司有9家。

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又以碩世生物（滬：688399）擬每10股派55元最為誇張，暫為科創板的「高息王」，按公司總股本5,862萬股計算，即公司會派出3.2億元的現金出街。

而這家公司的闊綽程度，也幾乎是A股之最，現在暫時排列在全部A股排名的第三位，僅次於貴州茅台（滬：600519）和吉比特（滬：603444）。

然而，科創公司派高息，未必人人受落，皆因投資這些公司的投資者追求股價增值和想像空間，更期望公司會投放更多資源來研發新項目，而不是派息。專家也指，對成長企業而言，過多派息會消耗企業的流動性，也可能企業暫時沒有更好的投資項目。

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記者：林衛