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今日推介周大福 | 滙豐、華能國際電力、TCL電子、雷蛇、中海油田服務最新部署（立即觀看）

股市 12:47 2021/04/13

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恒生指數中午收報28727點，升274點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介周大福 （01929） ，另亦會分析滙豐控股 （00005） 、華能國際電力 （00902） 、TCL電子 （01070） 、雷蛇 （01337） 及中海油田服務 （02883） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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股票 石鏡泉 華能國際電力股份（00902） 周大福（01929） 中海油田服務（02883） 雷蛇（01337） TCL電子（01070） 滙豐控股（00005）

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