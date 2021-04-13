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【防疫措施】內地居民下月「來港易」抵港毋須檢疫　珠寶零售股急漲、堡獅龍大漲18%

股市 11:38 2021/04/13

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港府放寬「來港易」措施，將適用的抵港人士擴展至內地居民，刺激零售股急漲。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥昨日提出新的社區防疫措施，除在市民接種新冠疫苗及使用安心出行，可逐步放寬餐飲處所的防疫要求，同時提出5月中將會放寬「來港易」的適用人士，將容許更多內地城市抵港的非香港居民，經「來港易」計劃抵港後毋須檢疫。「來港易」消息刺激零售股急漲，其中，莎莎國際 （00178） 揚3.3%，周大福 （01929） 創52周高最新報13.16元，堡獅龍 （00592） 更急漲近18%。

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友邦升3%逼紅底　高盛：來港易可令內地客來港買保險解凍邁一步【下一頁

港府放寬「來港易」觸發內地訪港旅客復甦的憧憬，多隻零售股上揚，業務較側重內地訪港旅客的珠寶零售股均見明顯升幅。英皇鐘錶珠寶 （00887） 最新升6.6%，周生生 （00116） 升5.8%，六福集團 （00590） 升3.6%，周大福高見13.48元創52周高，最新報13.16元仍漲2.3%。

莎莎國際最新報1.87元，升3.3%。卓悅控股 （00653） 早段曾創1個月高，最新升5.2%報0.202元。

餐飲股都升｜林鄭提3步放寬堂食限制：已打疫苗+安心出行不填紙可坐12人【下一頁

其他零售股方面，堡獅龍國際創逾1個月高，高見0.485元，最新報0.465元大漲17.7%。新秀麗 （01910） 升3.6%最新報15.1元。

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編輯：趙穎妍

港股 鐘錶 珠寶 零售 餐飲 鐘錶 卓悅控股（00653） 英皇鐘錶珠寶（00887） 周大福（01929） 新秀麗（01910）

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