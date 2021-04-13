中概股回歸　構築人民幣核心資產池

3月15日，汽車之家（02518）在港交所正式掛牌上市，標誌著2021年中概股回歸的大幕拉開。事實上，中概股回歸的初始制度框架早在3年前就已基本確立：2018年3月，國務院同意證監會《關於開展創新企業境內發行股票或存託憑證試點的若干意見》，允許境外註冊的紅籌企業在境內發行股票，並推出中國存託憑證（CDR），還圍繞創新企業的盈利情形和公司治理特徵進行針對性制度安排；2018年4月，港交所《上市規則》第18A章也正式推出IPO新規，其核心在於允許同股不同權架構的公司和未盈利的生物科技公司赴港上市。這些通道的設計為中國企業充分利用不同市場優勢、整合境內外資源提供了前所未有的新機遇。

中概股雖然身處海外市場，但主營業務卻在中國境內開展。國內投資者對中概股的實際經營狀況、市場環境及財務規則、相關行業政策都更加熟悉。更為重要的是，基於相同的語言與文化價值觀念，國內投資者獲得資訊的難度和成本也大大降低。因此，中概股以往因國外投資者資訊不對稱而遭遇的估值歧視問題有望在回歸後得到緩解，國內投資者廣泛的價值認同將催生新的市場紅利。中概股回歸提供稀缺的優質投資標的，有助於構築人民幣核心資產。

一方面，經歷過全球投資者檢驗的中概股是中國最具活力和想像空間的可投資產，其回歸本土意味着中國投資者有機會直接投資於國內優質標的。根據金融學理論，股票投資者本身就具有較強的本土偏好（Equity home bias）。

另一方面，中概股回歸會通過「鯰魚效應」強化中國資本市場的優勝劣汰，這將進一步有助於形成優質的人民幣核心資產，增加對於海外投資者的吸引力。根據我們的測算，除了13家自2019年以來已經回港第二上市的公司，如阿里巴巴（09988）、京東（09618）、網易（09999）等，以及另外8家2019年以前已經同時在美股與港股上市的公司，如中石油（00857）、中石化（00386）、東方航空（00670）等，其他在美中概股公司當前總市值約為7,500億美元。以第二上市發行約5%的股份進行靜態匡算，其合計有望從市場上新募資約375億美元。短期來看，根據港交所《上市規則》的要求，第二上市的公司需要擁有在合格交易所不少於2年的財務記錄並且其市值至少達100億港元。目前符合該要求的中概股公司約為34家，市值合計約為4,500億美元。