【資金流向】國內股票基金認購反應冷淡 散戶資金去咗邊？

農曆年後，A股掉頭轉弱，過往基金熱捧的抱團股兵敗如山倒，不少基金首季錄得負回報，有基金經理更要為此鞠躬道歉。

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投資回報差，自然令散戶卻步。早前已有基金因認購反應不濟，延長認購期，而最近已發展到出現新基金發行失敗的事件。

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據WIND統計，今年來已有7隻新基金發行失敗，其中偏股混合型基金佔3隻，靈活配置型基金佔1隻，被動指數型基金佔1隻，主要為權益類基金。

事實上，基金認購反應差，甚至有贖回情況，固然因A股表現不濟，基金回報不理想所致，但同時，市場缺乏新增資金流入，塘水滾塘魚，也很難期望股市會出現全面的升市，變相形成惡性循環。

那些資金轉投甚麼呢？原來，部分資金仍然轉向其他基金類別，如風格比較穩陣的固定收益類基金。其中，債券型基金的發行份額在3月實現了年內新高，達到416.41億份。

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記者：林衛