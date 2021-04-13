韋史密夫撤走拍攝團隊 反對佐治亞州新投票法

韋史密夫（Will Smith）電影拍攝團隊發表聲明，指良心不容許自己再為限制選民投票的州政府提供經濟支持，因而成為佐治亞州選舉新法生效後，首部撤出佐治亞州的電影拍攝團隊。

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荷里活巨星韋史密夫和導演Antoine Fuqua正在佐治亞州拍攝，講述美國南北戰爭背景下美國奴隸制度的電影《Emancipation》。

兩人在發表的聲明稱感到「被迫」（compelled）撤離，指自己不能昧著良心，向旨在限制選民投票權的州政府，提供經濟支持，所以拍攝團隊決定撤離佐治亞州。

《Emancipation》的全球版權去年獲蘋果買下，據報費用超過1億美元，為史上最高。

荷里活新聞網站Deadline指，這是新法生效以來，第一部退出該州拍攝的電影。電影製片人、電影管理層及佐治亞州政治領袖商討數周後，最終決定撤離。

據悉不少荷里活電影拍攝團隊亦正考慮，因新法撤出該州。曾執導電影狼人電影《盧根》（Logan）導演James Mangold最近表態，明言不會在佐治亞州拍攝任何新電影。

佐治亞州早前通過新的投票法案，上月25日經該州共和黨州長簽署後正式生效。新投票法下，選民郵寄投票必須提供身份證明，並賦予州議員接管選舉委員會權利，能夠縮短所有次輪投票的提早投票時間等，亦禁止除票站職員外任何人向排隊投票的選民提供食水等。

民主黨批評新法對非裔選民不利，指他們多為工人階級，或未能提供必要駕駛執照作身份證明文件。美國總統拜登（Joe Biden）3月26日亦批評政策指，新法猶如21世紀的種族隔離法。

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佐治亞州向來是荷里活電影熱門拍攝地，據佐治亞州電影委員會指出，該州拍攝的電影數目遠超地球上其他任何地方。近年曾在該州拍攝的著名電影包括《復仇者聯盟》（Avengers）、《死侍》（Deadpool）等。電影和電視製作每年為州政府帶來逾100億美元（約780億港元）收入。

責任編輯：李俊儀