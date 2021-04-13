  • 27°C
香港時間 : 2021413日 (二) 11:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

荷里活巨星反對佐治亞投票新法 首個拍攝團隊宣布撤走

環球社會熱點 11:23 2021/04/13

分享：

美國影星公開表達自己政見十分常見，最近美國佐治亞通過投票新法案，內容規定該周美國選民郵寄投票時必須提供身份證明等內容。美國荷里活巨星韋史密夫電影拍攝團隊發表聲明，指不能為限制選民投票的政府提供經濟支持。是次為新法生效後，首部退出佐治亞州拍攝的電影。

佐治亞州早前通過新的投票法案，上月25日經該州共和黨州長簽署後正式生效。新投票法下，選民郵寄投票必須提供身份證明，而非現時簽名即可。投遞票箱未知亦受限制，賦予州議員接管選舉委員會權利，能夠縮短所有次輪投票的提早投票時間等，亦禁止向正派對投票的選民提供食水等。

又有明星想從政  韋史密夫：「未來有機會」 【下一頁】

民主黨批評新法對非裔選民不利，指他們多位工人階級，或未能提供必要駕駛執照作身份證明文件。美國總統拜登（Joe Biden）3月26日亦批評政策指，新法猶如21世紀的種族隔離法。

韋史密夫（Will Smith）近日和動作大導演Antoine Fuqua正在佐治亞州，拍攝講述美國南北戰爭背景下美國奴隸制度電影《Emancipation》。兩人在發表的聲明稱感到「被迫」（compelled）撤離。指自己不能昧著良心向指旨在限制選民投票權的政府，提供經濟支持，所以拍攝團隊決定撤離佐治亞州。

美國警疑拔錯槍致黑人青年死亡  民眾無視宵禁示威 【下一頁】

荷里活新聞網站Deadline指，這是新法生效以來，第一部退出該州拍攝的電影。而團隊撤離的決定，是電影製片人、電影管理層以及佐治亞州政治領袖商討數周後作出的。

佐治亞州向來是荷里活電影熱門拍攝地，據佐治亞州電影委員會指，在該州所拍攝的電影數目遠超地球上其他任何地方。近年曾在該州拍攝的電影包括《復仇者聯盟》（Avengers）、《死侍》（Deadpool）等。電影和電視製作每年為該州政府帶來逾100億美元（約780億港元）收入。據悉荷里活電影拍攝團隊亦正考慮，因新法退出該州。曾執導電影狼人電影《盧根》（Logan）導演James Mangold最近表態，由於新法規定，不會在佐治亞州拍攝任何新電影。

責任編輯：李俊儀

相關文章

【緬甸政變】軍方曾出動手榴彈 家屬領回遺體需付每具700元
今日
【緬甸政變】軍方曾出動手榴彈 家屬領回遺體需付每具700元
美國失常女自稱「哈利波特」 瘋狂駕駛撞死女法官
2021/04/12
美國失常女自稱「哈利波特」 瘋狂駕駛撞死女法官
美國大公司CEO舊年賺更多 平均收入1370萬美元
2021/04/12
美國大公司CEO舊年賺更多 平均收入1370萬美元
【強生疫苗】澳洲憂血栓唔買 同阿斯利康疫苗相似
今日
【強生疫苗】澳洲憂血栓唔買 同阿斯利康疫苗相似
美國警疑拔錯槍致黑人青年死亡 民眾無視宵禁示威
今日
美國警疑拔錯槍致黑人青年死亡 民眾無視宵禁示威
導演 政治 電影 韋史密夫 拜登 荷里活 佐治亞 美國 美國共和黨 美國民主黨

下一篇文章

美國警疑拔錯槍致黑人青年死亡 民眾無視宵禁示威
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月13日 時間11:00）
【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？
【亞裔歧視】美國兩老遇襲或有內情 白人男都係受害者？
【美國疫情】戴口罩可減死亡率 研究指8月前救1.4萬人
【美國疫情】戴口罩可減死亡率 研究指8月前救1.4萬人
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
打完兩劑科興疫苗一個月仍確診 智利主教留院觀察
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
【強生疫苗】多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪
哈里相隔1年重返英國 無得著軍裝奔喪