美國警疑拔錯槍擊斃黑人青年 民眾無視宵禁示威（多圖）

美國去年因黑人男子弗洛伊德（George Floyd）被遭白人警員跪頸致死事件，引發全美大規模反種族歧視示威。事件目前正在審訊，但美國再有黑人因警方執法而死亡。美國明尼蘇達州明尼阿波利斯市一名黑人青年被警員射中，最終當場死亡，事件引發民眾不滿並示威抗議。根據涉事警員的隨身鏡頭顯示，事件可能是意外。

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20歲黑人男子賴特（Daunte Wright）於周日（11日）因駕車行駛時違反交通規則，而被警方截停。警員隨後發現賴特是被發出拘捕令的人物，於是當場逮捕賴特。期間，賴特試圖返回車上逃跑，一名警員隨後拔槍射擊。賴特最後在數個街口外撞車，警員及醫護人員趕至後為賴特急救，但他最終仍當場死亡。

警方公布最新的片段並指出，相信事件是意外。從警員隨身鏡頭拍攝片段可見，賴特當時已被警員控制，但他試圖掙扎返回車中時，一名資深女警大叫「電擊槍」，隨即卻拔出手槍射擊，然後能夠聽見女警說「我剛開槍了」（Ijust shot him）。警方聲稱，相信女警當時錯把手槍當成電擊槍，才釀成今次事件。警方亦確認，賴特當時身上並無武器。不過，當地黑人權益組織懷疑警方說法，促請解僱涉事警員。

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當地民眾聽聞事件後，發起示威抗議再次當地有黑人因警方執法而死亡。民眾前往事發地點悼念賴特，另有數百人在事發城市警察總部聚集。警方嚴密佈防，國民警衞隊更派出約500人協助。警方指曾有示威者投擲石頭及雜物，決定以橡膠子彈及催淚彈驅逐。即使州長下達宵禁令，數以百計民眾選擇無視，在警局門外聚集示威。

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由於今次事發地點與弗洛伊德事件的發生地點相距不遠，加上弗洛伊德被跪頸致死的案件正在聆訊階段，此時再次有黑人遭受如弗洛伊德事件中的遭遇，當地民眾群情洶湧，再次示威抗議警方。

責任編輯：吳漢培