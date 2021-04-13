【友邦1299】友邦全日漲3%曾升穿100元　高盛：來港易可令內地客來港買保險解凍邁一步

▲ 友邦升3%逼紅底 高盛：來港易可令內地客來港買保險解凍邁一步

重磅股友邦 （01299） 今早帶動恒指造好，友邦一度重新成為紅底股，見100.3元，全日漲3.2%收報99.3元，成交22.8億元。行政長官林鄭月娥昨提出「來港易」計劃，容許限定人數的內地居民來香港時無須檢疫，高盛指出，來港易可令內地訪客來港購保險解凍向前邁一步，但由香港回內地仍須隔離檢疫14或21日，除非回內地安排有所放寬，來港易仍難吸引內地客專程來港購買保險。

高盛指出，內地擬在6月底前為4成人口接種疫苗，12月底前為64%人口接種，估計內地放寬檢疫時間最快仍須到今年第3季，令內地客來港購買保險銷情在第3季、第4季間初見回復。

友邦獲大摩大幅調高目標價逾4成，可見【下一頁】

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高盛認為，內地客在港買保險有被壓抑的購買力，因為人民幣自去年兌美元走強、外管局放寬個人購買離岸保單。該行料，若2022年內地客來港購保險的銷售額可回到2018年水平，友邦2022年新業務價值會較該行預期高7億美元。

高盛續指，友邦目前股價相當於預測新業務價值的15倍，與近兩年平均的16倍相若，該行維持友邦目標價116元，相當於今年企業價值的2.1倍，維持在確信買入名單。

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