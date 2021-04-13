【大戶手影】折讓一成配股反炒高兩成？ 原來匯量科技配股俾呢位大戶

主營移動廣告平台及移動分析服務的匯量科技（01860），公布先舊後新折讓約8.8%配股，淨籌約4億元，用於公司發展雲業務及SaaS項目。

不過公司今日股價反而大升，原因為有大戶增持。根據公告，控股股東順流技術將向現有股東新加坡的主權基金GIC售出7248.1萬股，同時匯量科技將與配股價向匯量科技發行同等數量的新股份，並由招銀國際作為配售代理。

配股價為每股5.9元，較上日收市價折讓8.8%，涉及股份數目相當於擴大後已發行股本的4.51%。交易完成後，順流技術將仍為公司控股股東。

匯量科技一度升逾19%至7.71元，創一個月高位。

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