【強生疫苗】澳洲憂血栓唔買 同阿斯利康疫苗相似

▲ 澳洲當局指強生疫苗與阿斯利康疫苗類似，憂慮強生疫苗會引起血栓風險，決定不會購買強生疫苗。

美國早前有4人接種強生疫苗後出現嚴重血栓，歐洲與美國監管當局都正調查強生疫苗與血栓的關係。澳洲當局指強生疫苗與阿斯利康疫苗類似，憂慮強生疫苗會引起血栓風險，決定不會購買強生疫苗。

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強生疫苗多人打完即有副作用 美兩州急停當日接種 【下一頁】

澳洲衛生部長亨特（Greg Hunt）發言人當地周二（13日）表示，強生（Johnson & Johnson）疫苗類似阿斯利康（Astrazeneca）疫苗，兩者都屬於腺病毒載體技術新冠疫苗，而澳洲政府暫時不打算再購買任何這類疫苗。

澳洲目前已購入1.7億劑新冠疫苗，其中5,380萬劑為阿斯利康疫苗。上述的阿斯利康疫苗當中，5,000萬劑是於澳洲本地生産，其餘380萬劑是由外地進口。

澳洲政府上周四（8日）已建議，不會向50歲以下人士接種阿斯利康疫苗。但澳洲現時僅為民眾接種阿斯利康疫苗與輝瑞（Pfizer）疫苗，政府已再訂購2,000萬劑輝瑞疫苗，以免拖慢接種計劃進度。

歐洲藥品管理局（EMA）上周指，有4人接種強生疫苗後出現嚴重血栓，其中1人死亡。上述4宗血栓個案中，3人於美國展開接種計劃後打疫苗，另外1人是於臨床測試階段接種。

責任編輯：鄭錦玲