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【加密貨幣】全球最大加密貨幣交易所Coinbase上市前夕 第四大交易所CEO指監管陸續有來？

股樓投資 10:27 2021/04/13

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全球最大加密貨幣交易所Coinbase計劃於本周上市，而比特幣早前亦突破6萬美元。不過，全球第四大數字貨幣交易所Kraken的CEO Jesse Powell接受外媒訪問時指，預計各國政府將開始限制使用比特幣等加密貨幣。

美國政府最近提出反洗黑錢的規則，要求在數字錢包中持有加密貨幣的個人投資者，當進行3,000美元或以上的交易時，必須進行身份驗證，Jesse Powell指如果成事，將扼殺加密貨幣的使用。

Jesse Powell呼籲美國及國際監管機構「目光不要太狹窄」，其他一些國家非常認真對待加密貨幣的趨勢，並採取長遠發展的方針。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

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