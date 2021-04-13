【港股市況】恒生指數早段升300點　阿里巴巴再升逾3%重上240元（不斷更新）

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【反壟斷】再涉「二選一」 百勝中國外送平台「食派士」被罰117萬人幣
美股上日高位回落，道指跌55點，港股今早則高開百點。恒生指數開報28557點，升104點。恒生科技指數升0.07%，報8175點。螞蟻集團昨遭到當局約談，提五大整改，市場繼續正面解讀，阿里巴巴 （09988） 續升逾3%，開報240元；美團 （03690） 再跌0.7%。
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即市走勢︰
【10：00】友邦 （01299） 造好，股價升3%，高見99.2元。
【09：58】大市升勢略為回順，恒指最新升約240點。
【09：55】山東墨龍 （00568） 破頂高見4.58元後，回吐逾7%，低見3.62元。
【09：51】港府將採用疫苗氣泡放寬防疫措施，九置 （01997） 升4%，地產股亦普遍受捧，恒地 （00012） 升0.6%；新地 （00016） 升近1%；新世界 （00017） 升逾1%；信置 （00083） 則逆市跌1%。
另外，翠華 （01314） 、太興 （06811） 升逾1%；大家樂 （00341） 升0.5%；大快活 （00052） 升0.1%。
【09：49】港股早段升幅擴大至300點，恒指升309點，報28762點；科指升0.3%，報8196點。
【09：46】內銀股造好，四大內銀中，建行 （00939） 升逾2%；工行 （01398） 中行 （03988） 及農行 （01288） 分別升逾1%。人行貨幣政策司司長孫國峰表示，會密切關注4月財政收支及市場流動性供求變化，綜合運用公開市場操作等政策工具，對流動性進行精準調節，保持銀行體系流動性合理充裕，為政府債券發行提供適宜的流動性環境。
【09：44】山東黃金 （01787） 逆市跌半成，破底低見14.08元。山東黃金預期首季虧損介乎2.5億至3.5億元人民幣，相對去年同期純利約5.6億元人民幣。
【09：42】滙量科技 （01860） 升幅擴大至13%，高見7.38元，成交4.4億元。
【09：41】區塊鏈概念股逆市向下，火幣科技 （01611） 跌7%；歐科雲鏈 （01499） 跌半成；雄岸科技 （01647） 跌逾2%。另外，美圖 （01357） 跌2%。
【09：39】體育用品股向上，李寧 （02331） 升逾3%，破頂高見58.45元；安踏 （02020） 升逾3%，高見138.9元；特步 （01368） 升半成，破頂高見5.48元。
【09：38】聯易融科技 （09959） 逆市回吐逾4%，低見19.8元。
【09：36】重鋼 （01053） 早段再升一成，股價破頂高見2.31元，成交5455萬元。
【09：35】滙量科技 （01860） 擬先舊後新折讓8.8%配售7248萬股，淨籌4.3億元，滙量科技股價升近半成，高見7.05元。
【09：33】瑞聲 （02018） 升勢未止，今早股價續升逾3%，高見46.5元。瑞聲昨日中午發盈喜，料首季淨升按年增約10倍。
【異動股】瑞聲中午發盈喜、股價偷步炒高全日升逾13% 前獲高盛上調評級至「買入」、目標價升近9成看58元
【09：31】港股開市後升幅擴大至約250點，反彈至接近28700點水平。
【09：30】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放和零回籠。
【09：28】百勝中國 （09987） 股價高開1%。百勝中國旗下外送平台「食派士」被罰117萬人民幣。
【反壟斷】再涉「二選一」 百勝中國外送平台「食派士」被罰117萬人幣
【09：27】耀才證券 （01428） 升近1%。耀才證券發盈喜，預期年度未經審核綜合稅前盈利為約8.16億元，按年升54%。
【09：26】小米 （01810） 股價靠穩升0.2%。小米一方面連續第六日回購，另一方面非執董劉芹上周連續3日場內減持。
【09：24】周大福 （01929） 升逾3%，周大福上季零售值按年增1.5倍，當中內地首季零售市場按年增1.7倍，佔比大增至90.3%，港澳及其他市場的零售值則按年增46.6%。
【零售寒冬】周大福上季零售值按年增1.5倍 港澳同店銷售僅回升31%
【09：21】恒生指數開報28557點，升104點。恒生科技指數升0.07%，報8175點。阿里巴巴 （09988） 續升逾3%，開報240元；美團 （03690） 再跌0.7%。
【螞蟻集團整改】螞蟻集團再遭監管約談提五大整改、整體設金融控股公司 螞蟻：將認真落實
【09：13】期貨開報28517點，升104點或0.4%。
【08：49】恒指黑期升約144點，報28539點；道指期貨升10點，報33641點。
【08：40】騰訊將中期票據計劃限額l由200億美元提高至300億美元
【08：00】攜程9961據報香港定價每股268元 較美股收市價折讓約2%
【07：45】C-Link SQ控股股東出售2.3億股 涉4.5億元
【07：45】港股ADR收市報28599點，升145點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.24元，升0.44元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報616.11元，升2.61元或0.4%。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】投資者關注大型銀行高盛、摩通和富國銀行將於周三發布最新季績，加上市場擔心美國總統拜登提出巨額基建計劃可能引發高通脹。美股高位回落。道指收報33745點，跌55點；標指收報4127點，跌少於1點；納指收報13850點，跌50點。
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責任編輯︰梁浩碩