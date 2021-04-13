【港股市況】恒生指數升400點　友邦升4%重上紅底、港府擬逐步放寬防疫限制本地股揚（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上日高位回落，道指跌55點，港股今早則高開百點。恒生指數開報28557點，升104點。恒生科技指數升0.07%，報8175點。螞蟻集團昨遭到當局約談，提五大整改，市場繼續正面解讀，阿里巴巴 （09988） 續升逾3%，開報240元；美團 （03690） 再跌0.7%。

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即市走勢︰

【11：32】美團 （03690） 未止跌，跌幅擴大至逾2%，低見291.2元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.01%；深證升近1%；創業板指升2%。

【11：24】友邦 （01299） 升幅擴大至逾4%，重上紅底，報100.3元日內高位。

【11：20】小米 （01810） 最新回升0.2%，報25元。

【11：13】友邦升3%逼紅底 高盛：來港易可令內地客來港買保險解凍邁一步

【11：11】阿里巴巴 （09988） 升勢回順，最新升2%，報237元。

【10：44】中國燃氣 （00384） 升近8%，破頂高見34.35元。中國燃氣公布，與中國海洋石油集團全資子公司中海石油氣電集團訂立合作框架協議，推進氫能及綜合能源的合作。

【10：42】國泰 （00293） 升逾1%，高見7.18元。

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【10：33】百融雲 （06608） 未止跌，股價續跌近4%，破底低見23.4元創上市後新低。

【10：31】港股最新升400點，恒指升414點，報28867點；科指升0.7%，報8229點。

【10：26】本地銀行股上升，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 升逾1%。另外，恒生 （00011） 升逾1%；東亞 （00023） 升逾3%。

【10：19】港府擬逐步放寬防疫限制，莎莎 （00178） 升逾8%，高見1.99元；卓悅 （00653） 升逾6%；堡獅龍 （00592） 升逾17%。

另外，周大福 （01929） 升逾2%，破頂高見13.48元；六福 （00590） 升逾3%。

花旗唱好放寬中國旅客來港有利銷售，友邦 （01299） 升逾3%。

【10：13】裕元 （00551） 升近4%。裕元公布3月份綜合經營收益淨額約8.7億美元，按年增長29.7%。

【10：07】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 暫無升跌；小米 （01810） 逆市跌0.8%。

【10：06】中綠 （00904） 升四成，高見0.21元。

【10：00】友邦 （01299） 造好，股價升3%，高見99.2元。

【09：58】大市升勢略為回順，恒指最新升約240點。

【09：55】山東墨龍 （00568） 破頂高見4.58元後，回吐逾7%，低見3.62元。

【09：51】港府將採用疫苗氣泡放寬防疫措施，九置 （01997） 升4%，地產股亦普遍受捧，恒地 （00012） 升0.6%；新地 （00016） 升近1%；新世界 （00017） 升逾1%；信置 （00083） 則逆市跌1%。

另外，翠華 （01314） 、太興 （06811） 升逾1%；大家樂 （00341） 升0.5%；大快活 （00052） 升0.1%。

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【09：49】港股早段升幅擴大至300點，恒指升309點，報28762點；科指升0.3%，報8196點。

【09：46】內銀股造好，四大內銀中，建行 （00939） 升逾2%；工行 （01398） 中行 （03988） 及農行 （01288） 分別升逾1%。人行貨幣政策司司長孫國峰表示，會密切關注4月財政收支及市場流動性供求變化，綜合運用公開市場操作等政策工具，對流動性進行精準調節，保持銀行體系流動性合理充裕，為政府債券發行提供適宜的流動性環境。

【09：44】山東黃金 （01787） 逆市跌半成，破底低見14.08元。山東黃金預期首季虧損介乎2.5億至3.5億元人民幣，相對去年同期純利約5.6億元人民幣。

【09：42】滙量科技 （01860） 升幅擴大至13%，高見7.38元，成交4.4億元。

【09：41】區塊鏈概念股逆市向下，火幣科技 （01611） 跌7%；歐科雲鏈 （01499） 跌半成；雄岸科技 （01647） 跌逾2%。另外，美圖 （01357） 跌2%。

【09：39】體育用品股向上，李寧 （02331） 升逾3%，破頂高見58.45元；安踏 （02020） 升逾3%，高見138.9元；特步 （01368） 升半成，破頂高見5.48元。

【09：38】聯易融科技 （09959） 逆市回吐逾4%，低見19.8元。

【09：36】重鋼 （01053） 早段再升一成，股價破頂高見2.31元，成交5455萬元。

【09：35】滙量科技 （01860） 擬先舊後新折讓8.8%配售7248萬股，淨籌4.3億元，滙量科技股價升近半成，高見7.05元。

【09：33】瑞聲 （02018） 升勢未止，今早股價續升逾3%，高見46.5元。瑞聲昨日中午發盈喜，料首季淨升按年增約10倍。

【異動股】瑞聲中午發盈喜、股價偷步炒高全日升逾13% 前獲高盛上調評級至「買入」、目標價升近9成看58元

【09：31】港股開市後升幅擴大至約250點，反彈至接近28700點水平。

【09：30】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放和零回籠。

【09：28】百勝中國 （09987） 股價高開1%。百勝中國旗下外送平台「食派士」被罰117萬人民幣。

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【09：27】耀才證券 （01428） 升近1%。耀才證券發盈喜，預期年度未經審核綜合稅前盈利為約8.16億元，按年升54%。

【盈喜】耀才證券料上年度稅前盈利升54% 散戶落盤增近九成

【09：26】小米 （01810） 股價靠穩升0.2%。小米一方面連續第六日回購，另一方面非執董劉芹上周連續3日場內減持。

【小米回購】小米連續第6日回購 涉資4.99億元

【小米股價】小米非執董劉芹上周連續3日減持 套現8.7億元

【09：24】周大福 （01929） 升逾3%，周大福上季零售值按年增1.5倍，當中內地首季零售市場按年增1.7倍，佔比大增至90.3%，港澳及其他市場的零售值則按年增46.6%。

【零售寒冬】周大福上季零售值按年增1.5倍 港澳同店銷售僅回升31%

【09：21】恒生指數開報28557點，升104點。恒生科技指數升0.07%，報8175點。阿里巴巴 （09988） 續升逾3%，開報240元；美團 （03690） 再跌0.7%。

【螞蟻集團整改】螞蟻集團再遭監管約談提五大整改、整體設金融控股公司 螞蟻：將認真落實

【09：13】期貨開報28517點，升104點或0.4%。

【08：49】恒指黑期升約144點，報28539點；道指期貨升10點，報33641點。

【08：40】騰訊將中期票據計劃限額l由200億美元提高至300億美元

【08：00】攜程9961據報香港定價每股268元 較美股收市價折讓約2%

【07：45】C-Link SQ控股股東出售2.3億股 涉4.5億元

【07：45】港股ADR收市報28599點，升145點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.24元，升0.44元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報616.11元，升2.61元或0.4%。

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【07：30】投資者關注大型銀行高盛、摩通和富國銀行將於周三發布最新季績，加上市場擔心美國總統拜登提出巨額基建計劃可能引發高通脹。美股高位回落。道指收報33745點，跌55點；標指收報4127點，跌少於1點；納指收報13850點，跌50點。

【開市9點半】阿里巴巴美股再高港3% 千億港元成交 最值錢的「借唄」「花唄」如何走向？

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責任編輯︰梁浩碩