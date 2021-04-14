【恒指夜期＋ADR】騰訊ADR高港2.3%　網易京東美股齊發力　夜期升95點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國通脹數據溫和，10年期債息跌至1.62厘，資金捧科技股，道指收市僅跌68點，納指升1.1%，夜期升95點，除滙豐ADR外，港股ADR普遍上揚，有望帶動港股走勢，騰訊ADR高港收市價2.3%，網易ADR高港收市價3.3%。

即睇ADR收市：

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ADR 折算港元 較港收市價

變幅 滙豐ADR 45.49 -1.1% 百度美股 210.41 +2.4% 阿里巴巴美股 234.98 +0.8% 騰訊ADR 622.14 +2.3% 網易ADR 165.12 +3.3% 京東美股 306.26 +2.6%

北水淨吸12.4億元，北水資金流向處於反覆狀態，美團（03690）全日跌7.4%，反而見北水吸納，騰訊（00700）亦吸3.8億元北水，中移動（00941）則遭到北水沽貨，微盟（02013）走資1.5億元，股價跌3.3%。

北水資金流向：

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港府擬逐步放寬防疫限制，港股高開百點後升幅擴大，大市早段曾升逾400點，升至28800點水平，惟午後升幅收窄，恒生指數收報28497點，升43點，成交1428億元。恒生科技指數跌1.6%，報8038點。多間互聯網平台被要求一個月內全面整改，加上美團 （03690） 逾800億元大手轉倉，美團挫逾7%；京東 （09618） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.4%；友邦 （01299） 升逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【大行看法】耀才：今季恒指維持27000至28000點 下半年波幅較大

即市走勢︰

【03：00】夜期收市升95點，收報28614點。

【21：22】夜期跌9點，報28510點，高水13點。

【18：55】夜期跌13點。

【18：09】恒指夜期微升2點，報28521點，高水24點。

【16：30】期指收報28519點，升106點或0.4%，高水22點。

【16：10】港股午後升幅收窄，恒生指數收報28497點，升43點，成交1428億元。恒生科技指數跌1.6%，報8038點。美團 （03690） 挫逾7%，成交122.5億元，為跌幅最大藍籌；京東 （09618） 跌逾3%；阿里巴巴 （09988） 靠穩升0.4%；友邦 （01299） 升逾3%。

【16：00】恒生指數U盤前升23點，報28476點。

【15：47】港股尾市曾轉跌，最新微升9點。

【15：45】美團 （03690） 進一步跌至8%，低見274.2元，成交106億元。

【15：30】港股尾市升約47點，報28500點。

【15：12】多家互聯網平台被要求一個月內全面整改，美團 （03690） 跌逾7%；京東 （09618） 跌逾4%；快手 （01024） 跌4%；百度 （09888） 跌逾2%；騰訊 （00700） 跌0.8%；嗶哩嗶哩 （09626） 跌0.5%。

市監局：互聯網平台濫用支配地位、燒錢搶佔社區團購市場等必須嚴肅整治

【15：03】美團 （03690） 尾市跌逾7%，低見277元。

【15：01】內地股市個別發展，上證跌0.5%；深證升0.2%；創業板指升0.8%。

【14：42】C-LINK （01463） 午後升逾兩成，高見3.8元，涉103宗成交或282萬元。

【14：42】美團 （03690） 跌逾6%，低見279元。

【14：37】Bitcoin比特幣升至61000美元水平，惟火幣科技 （01611） 跌半成；歐科雲鏈 （01499） 跌逾8%；雄岸科技 （01647） 升逾1%；美圖 （01357） 升0.3%。

【14：30】騰訊 （00700） 最新回升，報614元。

【14：26】百田石油 （08011） 乾升四成，報0.105元，涉9宗成交或9.5萬元。

【13：48】美團 （03690） 跌勢略為喘定，股價最新跌5.1%，報283元，午後一度挫6%，低見280元。

【13：44】大市最新升約65點，報28519點。

【13：35】虎都 （02399） 最新報5.7元，跌0.2%，午後一度閃崩瀉八成，低見1元，成交近4.6億元。

【13：34】阿里巴巴 （09988） 升幅最新收窄至0.9%；騰訊 （00700） 跌0.7%；美團 （03690） 跌逾5%；小米 （01810） 跌逾1%；京東 （09618） 跌近3%。

【美團股價】美團午後突插逾半成 CCASS 逾800億元大手轉倉涉騰訊或紅杉資本？

【13：24】港股僅升約20點，報28473點；科指跌1.7%，報8032點。

【13：21】美團 （03690） 午後跌幅擴大至近6%，低見280.2元。

【13：18】大市升幅收窄至不足100點，恒指升約75點，28528點。

【13：16】虎都 （02399） 今早破頂高見6.1元，午後突瀉八成，低見1.03元，成交近3.5億元。

【13：07】港股升幅收窄至150點，至28600點水平；科指跌0.9%，報8093點。友邦 （01299） 升幅略為收窄至2.8%，美團 （03690） 跌近半成，低見283元。

【13：05】瑞聲 （02018） 回吐，股價倒跌逾1%，低見44.2元。

【13：01】美團 （03690） 午後跌幅擴大至逾4%，低見283元，成交37億元。

【13：00】港股午後初段升幅收窄至約210點，報28666點。

【12：55】恒指黑期於港股午後開市前，升近305點。

石SIR今日推介周大福

【12：49】【阿里巴巴股價】阿里巴巴罰款後設「天貓試運營期」 開立以來首重大改變

【12：40】【2元乘車】羅致光：爭取60歲人士明年可享2元乘車優惠 載通揚1.8%

【12：20】【港交所人事】港交所委任SWIFT主管區麗莎 出任交易後業務變革管理主管

【12：00】恒生指數半日升274點，報28727點，成交722億元。恒生科技指數跌0.3%，報8143點。友邦 （01299） 升逾3%曾重上紅底；阿里巴巴 （09988） 再升逾1%；美團 （03690） 未止跌，逆市續跌逾3%。

【11：50】港股中午收市前升約300點，報28752點。

【11：47】中國波頓 （03318） 升逾兩成，高見3.61元；思摩爾 （06969） 升逾3%，高見49.3元；中煙 （06055） 升0.3%。

【11：45】內地居民下月「來港易」抵港毋須檢疫 珠寶零售股急漲、堡獅龍大漲18%

【11：40】美團 （03690） 跌3%，低見289.2元。

【11：38】領展 （00823） 升幅擴大至近3%，高見72.7元。

【11：32】美團 （03690） 未止跌，跌幅擴大至逾2%，低見291.2元。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證跌0.01%；深證升近1%；創業板指升2%。

【11：24】友邦 （01299） 升幅擴大至逾4%，重上紅底，報100.3元日內高位。

【11：20】小米 （01810） 最新回升0.2%，報25元。

【11：13】友邦升3%逼紅底 高盛：來港易可令內地客來港買保險解凍邁一步

【11：11】阿里巴巴 （09988） 升勢回順，最新升2%，報237元。

【10：44】中國燃氣 （00384） 升近8%，破頂高見34.35元。中國燃氣公布，與中國海洋石油集團全資子公司中海石油氣電集團訂立合作框架協議，推進氫能及綜合能源的合作。

【10：42】國泰 （00293） 升逾1%，高見7.18元。

【疫苗氣泡】林鄭：5月解除英國來港航班限制 收緊民航熔斷機制（第二版）

【10：33】百融雲 （06608） 未止跌，股價續跌近4%，破底低見23.4元創上市後新低。

【10：31】港股最新升400點，恒指升414點，報28867點；科指升0.7%，報8229點。

【10：26】本地銀行股上升，滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 升逾1%。另外，恒生 （00011） 升逾1%；東亞 （00023） 升逾3%。

【10：19】港府擬逐步放寬防疫限制，莎莎 （00178） 升逾8%，高見1.99元；卓悅 （00653） 升逾6%；堡獅龍 （00592） 升逾17%。

另外，周大福 （01929） 升逾2%，破頂高見13.48元；六福 （00590） 升逾3%。

花旗唱好放寬中國旅客來港有利銷售，友邦 （01299） 升逾3%。

【10：13】裕元 （00551） 升近4%。裕元公布3月份綜合經營收益淨額約8.7億美元，按年增長29.7%。

【10：07】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升0.5%；美團 （03690） 暫無升跌；小米 （01810） 逆市跌0.8%。

【10：06】中綠 （00904） 升四成，高見0.21元。

【10：00】友邦 （01299） 造好，股價升3%，高見99.2元。

【09：58】大市升勢略為回順，恒指最新升約240點。

【09：55】山東墨龍 （00568） 破頂高見4.58元後，回吐逾7%，低見3.62元。

【09：51】港府將採用疫苗氣泡放寬防疫措施，九置 （01997） 升4%，地產股亦普遍受捧，恒地 （00012） 升0.6%；新地 （00016） 升近1%；新世界 （00017） 升逾1%；信置 （00083） 則逆市跌1%。

另外，翠華 （01314） 、太興 （06811） 升逾1%；大家樂 （00341） 升0.5%；大快活 （00052） 升0.1%。

【餐飲股揚】林鄭提3步放寬堂食限制 餐廳若只招待接種疫苗客每枱可坐12人、須強制用安心出行不可填紙

【09：49】港股早段升幅擴大至300點，恒指升309點，報28762點；科指升0.3%，報8196點。

【09：46】內銀股造好，四大內銀中，建行 （00939） 升逾2%；工行 （01398） 中行 （03988） 及農行 （01288） 分別升逾1%。人行貨幣政策司司長孫國峰表示，會密切關注4月財政收支及市場流動性供求變化，綜合運用公開市場操作等政策工具，對流動性進行精準調節，保持銀行體系流動性合理充裕，為政府債券發行提供適宜的流動性環境。

【09：44】山東黃金 （01787） 逆市跌半成，破底低見14.08元。山東黃金預期首季虧損介乎2.5億至3.5億元人民幣，相對去年同期純利約5.6億元人民幣。

【09：42】滙量科技 （01860） 升幅擴大至13%，高見7.38元，成交4.4億元。

【09：41】區塊鏈概念股逆市向下，火幣科技 （01611） 跌7%；歐科雲鏈 （01499） 跌半成；雄岸科技 （01647） 跌逾2%。另外，美圖 （01357） 跌2%。

【09：39】體育用品股向上，李寧 （02331） 升逾3%，破頂高見58.45元；安踏 （02020） 升逾3%，高見138.9元；特步 （01368） 升半成，破頂高見5.48元。

【09：38】聯易融科技 （09959） 逆市回吐逾4%，低見19.8元。

【09：36】重鋼 （01053） 早段再升一成，股價破頂高見2.31元，成交5455萬元。

【09：35】滙量科技 （01860） 擬先舊後新折讓8.8%配售7248萬股，淨籌4.3億元，滙量科技股價升近半成，高見7.05元。

【09：33】瑞聲 （02018） 升勢未止，今早股價續升逾3%，高見46.5元。瑞聲昨日中午發盈喜，料首季淨升按年增約10倍。

【異動股】瑞聲中午發盈喜、股價偷步炒高全日升逾13% 前獲高盛上調評級至「買入」、目標價升近9成看58元

【09：31】港股開市後升幅擴大至約250點，反彈至接近28700點水平。

【09：30】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放和零回籠。

【09：28】百勝中國 （09987） 股價高開1%。百勝中國旗下外送平台「食派士」被罰117萬人民幣。

【反壟斷】再涉「二選一」 百勝中國外送平台「食派士」被罰117萬人幣

【09：27】耀才證券 （01428） 升近1%。耀才證券發盈喜，預期年度未經審核綜合稅前盈利為約8.16億元，按年升54%。

【盈喜】耀才證券料上年度稅前盈利升54% 散戶落盤增近九成

【09：26】小米 （01810） 股價靠穩升0.2%。小米一方面連續第六日回購，另一方面非執董劉芹上周連續3日場內減持。

【小米回購】小米連續第6日回購 涉資4.99億元

【小米股價】小米非執董劉芹上周連續3日減持 套現8.7億元

【09：24】周大福 （01929） 升逾3%，周大福上季零售值按年增1.5倍，當中內地首季零售市場按年增1.7倍，佔比大增至90.3%，港澳及其他市場的零售值則按年增46.6%。

【零售寒冬】周大福上季零售值按年增1.5倍 港澳同店銷售僅回升31%

【09：21】恒生指數開報28557點，升104點。恒生科技指數升0.07%，報8175點。阿里巴巴 （09988） 續升逾3%，開報240元；美團 （03690） 再跌0.7%。

【螞蟻集團整改】螞蟻集團再遭監管約談提五大整改、整體設金融控股公司 螞蟻：將認真落實

【09：13】期貨開報28517點，升104點或0.4%。

【08：49】恒指黑期升約144點，報28539點；道指期貨升10點，報33641點。

【08：40】騰訊將中期票據計劃限額l由200億美元提高至300億美元

【08：00】攜程9961據報香港定價每股268元 較美股收市價折讓約2%

【07：45】C-Link SQ控股股東出售2.3億股 涉4.5億元

【07：45】港股ADR收市報28599點，升145點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報46.24元，升0.44元或近1%；騰訊 （00700） ADR折合報616.11元，升2.61元或0.4%。

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【07：30】投資者關注大型銀行高盛、摩通和富國銀行將於周三發布最新季績，加上市場擔心美國總統拜登提出巨額基建計劃可能引發高通脹。美股高位回落。道指收報33745點，跌55點；標指收報4127點，跌少於1點；納指收報13850點，跌50點。

【開市9點半】阿里巴巴美股再高港3% 千億港元成交 最值錢的「借唄」「花唄」如何走向？

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責任編輯︰梁浩碩