【新股IPO】攜程9961定價268元有1.9%水位　傳公開發售超購16倍（第三版）

▲ 【新股IPO】攜程9961傳公開發售超購16倍 每股定價268元

內地最大網上旅遊服務平台攜程 （新上市編號：09961） 截止認購後，攜程最新公佈，國際發售及香港公開發售的最終發售價為每股268元，較發行價上限333元低65元或19.5%。攜程（美︰TCOM）美股最新收市價報35.14美元，相當於港股273.13港元，香港上市價有1.9%水位。

市場消息指，攜程公開發售獲超過逾16倍。另外，攜程若將香港上市的價格定於每股268元、即集資約84.8億元，較集資上限105.3億元少近20%。

攜程招股詳情

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由於市況不明朗因素較高，攜程的孖展反應未見十分熱烈。綜合券商數據，攜程最新錄得43.98億元孖展，相當於超購約4.96倍。

攜程公開招股由4月8日至4月13日中午，預計13日定價、19日掛牌。

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責任編輯︰梁浩碩